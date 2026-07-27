'Ficava sem conseguir respirar': João Gomes detalha sintomas intensos da influenza

João Gomes usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após ser internado com influenza, no Recife. Em um vídeo publicado no domingo, 26, o cantor revelou que já apresenta sinais de melhora, mas ainda segue em recuperação.
O artista precisou cancelar compromissos profissionais por causa da doença. Durante o relato, ele descreveu os sintomas intensos que enfrentou nos últimos dias, incluindo febre de 40°C, crises de sinusite, falta de ar e cansaço extremo.
Apesar da evolução do quadro, João Gomes afirmou que continuará em repouso. Ele segue as orientações médicas antes de retomar a rotina de shows e demais compromissos.
Cantor detalha momentos de dificuldade
Na gravação, João Gomes contou que acordou se sentindo melhor, mas relembrou os momentos mais difíceis enfrentados durante a infecção. "Hoje acordei melhor, vai aliviando. Era febre de 40 graus. O maior problema foi a sinusite: ficava sem conseguir respirar, me sentindo muito cansado", disse ele.
Segundo o cantor, as crises de sinusite agravaram o desconforto causado pela influenza. Elas provocaram dificuldades para respirar e fortes dores de cabeça durante o período em que esteve internado.
Recuperação em casa e shows cancelados
Embora já tenha recebido autorização médica para realizar caminhadas leves, João explicou que a recuperação ainda exige cuidados. O artista seguirá em repouso nos próximos dias até estar completamente restabelecido.
O diagnóstico fez com que o pernambucano cancelasse apresentações previstas na agenda. Ele prioriza o tratamento e a recuperação da saúde antes de voltar aos palcos.
Apoio e alerta para a vacinação
Ao atualizar os seguidores, João Gomes também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas desde a internação. Ele destacou o apoio da esposa, a influenciadora Ary Mirelle, durante todo o processo de recuperação.
Além disso, o cantor aproveitou o momento para reforçar a importância da vacinação contra a influenza. Segundo ele, a imunização é uma das principais formas de reduzir o risco de complicações causadas pelo vírus e proteger a saúde, especialmente durante os períodos de maior circulação da doença.
Agora em recuperação, João Gomes afirmou que a melhora tem acontecido de forma gradual. Ele demonstrou confiança de que, em breve, poderá retomar sua agenda de compromissos e reencontrar o público.