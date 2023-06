Festival Sanfona Brasileira segue programação da segunda edição em Belém, na Estação das Docas

O festival Sotaques da Sanfona Brasileira, inciado na sexta-feira, 2, em Belém, segue com a programação de sua segunda edição, na Estação das Docas. Homenageando o músico e compositor Dominguinhos, o festival reúne sanfoneiros de vários cantos do Brasil, e vai até domingo, 4. A programação, que tem como objetivo mostrar a importância e pluralidade da sanfona e reforçar sua presença em todos os segmentos da música brasileira, traz ainda workshops, palestra e aula-show gratuitos. Neste sábado, 3, as atrações são Renato Borghetti, do Rio Grande do Sul; Marcelo Caldi, do Rio de Janeiro; Karol Maciel, de Pernambuco; e Andrézinho, do Maranhão.

Os shows do festival acontecem no Anfiteatro São Pedro Nolasco – Estação das Docas, com programação inteiramente gratuita. O projeto tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de incentivo à Cultura, realização Trem Mineiro, Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

A idealizadora e diretora do festival, Giselle Goldoni Tiso, afirma que sempre foi apaixonada pelo instrumento. “Na minha infância, era muito comum estudar acordeom. Até mais do que violão. O acordeon tinha muito apelo. É um instrumento que abre e abraça o músico, com uma sonoridade linda”, elogia.

A 1ª edição do festival foi realizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em junho de 2022. De acordo com a organização, foram três noites lotadas, que mostraram a diversidade da sanfona, instrumento que é considerado um dos pilares da identidade musical brasileira, presente não apenas em ritmos como o forró, mas que continua se espalhando pelos mais diversos gêneros. Embora ainda seja, às vezes, vinculada a uma característica regional, especialmente por sua associação a artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a sanfona vem sendo adotada por uma legião de novos músicos e hoje está presente nas diferentes vertentes da música brasileira, no jazz, nas suítes camerísticas, nos blocos de carnaval. A criação do festival Sotaques da Sanfona Brasileira visa justamente essa pluralidade, e a realização da programação na capital paraense contribui para o entendimento do caráter nacional do instrumento.

A curadoria do festival é novamente de Toninho Ferragutti, considerado um dos maiores músicos do país. Ele não esconde a alegria em participar do evento. “É extremamente prazeroso e realizador. É muito bom colocar no mesmo festival os grandes músicos e poder visualizar os estilos e a virtuosidade de cada um. O público fica deslumbrado com o que está ouvindo e vendo. O acordeom geralmente fica escondido atrás da voz, e o festival, por ser instrumental, possibilita ao público se deslumbrar com tudo o que está acontecendo no desenvolvimento deste instrumento”, celebra.

Renato Borgheti

Nome de destaque da noite deste sábado, 3, Renato Borgheti começou cedo a carreira de músico, com uma pequena gaita que ganhou do pai aos 13 anos. “A maneira de demonstrar o amor que tenho pela cultura gaúcha, pela minha origem, pelo lugar onde eu nasci, é através da gaita, pois eu não canto (risos), eu não consigo expressar isso com letras. Então, essa é minha forma de expressar o quanto gosto do Rio Grande do Sul”, declarou em entrevista o artista.

O músico lançou em 1984 o seu primeiro trabalho e recebeu o reconhecimento do público com o primeiro disco de ouro da música brasileira.

Programação:

2ª noite – 03/06/23 (sábado)

Horário shows: 19h

1. Andrezinho (MA): A sanfona na nova geração

2. Karol Maciel (PE): A presença feminina na sanfona nordestina

3. Marcelo Caldi (RJ): A sanfona no choro

4. Renato Borghetti (RS): A gaita-ponto e o festejo do Sul

3ª noite – 04/06/23 (domingo)

Horário shows: 18h

1. Kiko Horta (RJ): A sanfona carioca

2. Marcelus Anderson (MS): A sanfona pantaneira

3. Mestrinho (SE): A tradição que se renova