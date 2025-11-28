Festival Novas Frequências estreia em São Paulo; veja a programação

O Festival Novas Frequências, dedicado à música experimental, terá sua primeira edição em São Paulo, de 8 a 12 de dezembro. Criado pelo produtor Chico Dub, o festival internacional, que já ocorre há 15 anos no Rio de Janeiro, terá, na capital paulista, 11 atrações.

Entre os convidados estão as canadenses Kara-Lis Coverdale, organista que transita entre música acústica e eletrônica, e Sarah Davachi, performer que investiga as relações sutis entre timbre e tempo. Ambas abrem o festival em São Paulo com apresentações no Teatro Cultura Artística, no dia 8.

No dia 9, no Sesc Avenida Paulista, o Los Thuthanaka, projeto colaborativo dos irmãos bolivianos - aymaras Chuquimamani-Condori e Joshua Chuquimia Crampton, artistas radicados nos Estados Unidos, que une funde ritmos andinos tradicionais a estruturas sonoras não convencionais.

Duas artistas brasileiras estão na programação. A flautista e pesquisadora Marina Cyrino, que atualmente mora em Berlim, na Alemanha, e se dedica à improvisação, e a harpista Marina Mello, radicada em Zurique, na Suíça, e explora paradoxos sonoros entre o silêncio e o ruído.

A programação completa e os links para venda de ingressos, que custam entre R$ 18 e R$ 120, estão no site do Festival Novas Frequências.