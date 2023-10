Festival Música na Estrada apresenta concertos gratuitos no Theatro da Paz; confira a programação

A 9ª edição do Festival Música na Estrada traz uma série de concertos gratuitos que ocorrerão nos dias 13 a 15 de outubro, no Theatro da Paz, em Belém. Os ingressos podem ser retirados na própria bilheteria do teatro, duas horas antes do início das apresentações, ou por meio do site Ticket Fácil, no dia de cada evento, por volta das 9h da manhã. O evento é apresentado pelo Instituto Cultural Vale e é realizado com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e da Kommitment Produções Artísticas.

A programação realizada na capital paraense terá composições como "Variações Sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros," de Ronaldo Miranda; "Serenata a Cinco," de Edino Krieger; "Martelo," das Bachianas Brasileiras Nº 5, de Heitor Villa-Lobos, com adaptação de Nelson Ayres; "Suíte Norte, Sul, Leste, Oeste," de Hermeto Pascoal, com arranjo de Jacques Morelenbaum; e "Sonatina a Seis," de Radamés Gnattali, para flauta, oboé, clarineta, trompa, fagote e piano, com a participação especial de Adriana Azulay.

Na sexta-feira, 13, às 20h, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sob a direção e regência de Miguel Campos Neto, apresentará a 5ª Sinfonia de Gustav Mahler, composta em 1902. Esta obra chama atenção do público por sua abertura com uma marcha fúnebre, despertando a melancolia do espectador, uma característica que a distingue das sinfonias anteriores de Mahler.

Já no sábado, 14, às 20h, será a vez do espetáculo multimídia "EcoMúsica – Vozes da Natureza," com Fábio Caramuru ao piano, e os convidados especiais da cantora Thaina Souza e do violoncelista Luiz Sena. Além da apresentação, haverá projeções em vídeo de Cecília Lucchesi. O repertório incluirá os sucessos de Tom Jobim.

O encerramento do Festival Música na Estrada na capital acontecerá no domingo, 15, excepcionalmente às 19h, com o Quinteto Villa-Lobos - Celebração de 60 anos, que contará com a participação especial da pianista paraense Adriana Azulay. Este grupo, formado por Rubem Schuenck (flauta), Rodrigo Herculano (oboé), Cristiano Alves (clarineta), Philip Doyle (trompa) e Aloysio Fagerlande (fagote), foi fundado em 1962 e tem se dedicado à promoção da música de câmara brasileira, além de expandir seu repertório para diversos gêneros musicais.

Aloysio Fagerlande, membro do quinteto e fagotista, compartilhou com entusiasmo suas expectativas para o evento e o carinho especial que o grupo tem pelo público paraense. Em entrevista ao Grupo Liberal, Fagerlande declarou que o quinteto está muito feliz com a oportunidade de tocar no Theatro.

“O público de Belém é sempre muito caloroso, muito amigo, e é um Theatro belíssimo, de uma tradição de importância. Nós já nos apresentamos algumas vezes no Theatro da Paz em diversos festivais, então, é sempre muito bom estar de volta para apresentar o que fazemos para o público de Belém do Pará”, afirmou Aloysio.

O Quinteto Villa-Lobos, comemorando seus 60 anos de existência, prepara-se para oferecer uma noite de música e rica tradição da música brasileira. O público presente terá a oportunidade de apreciar peças emblemáticas que marcaram a história do quinteto ao longo das décadas.

"Com certeza, o público irá ouvir peças emblemáticas que fazem parte desses 60 anos de existência do quinteto e com certeza o público irá gostar bastante”, acrescentou.

SERVIÇO

9º Festival Música na Estrada em Belém

Dias: 13, 14 e 15/10;

Local: no Theatro da Paz;

Entrada gratuita.

Programação:

13/10 - 20h

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Direção e regência: Miguel Campos Neto

Solista: Philip Doyle, trompa

Programa: 5ª Sinfonia de Gustav Mahler em dó sustenido menor

14/10 - 20h

EcoMúsica – Vozes da Natureza

Espetáculo Multimídia – diálogos de um piano com sons da natureza

Fábio Caramuru, piano

Convidados: Thaina Souza, cantora – Luiz Sena, violoncelo

Projeções: Cecília Lucchesi

15/10 - 19h

Quinteto Villa-Lobos - Celebração de 60 anos

Rubem Schuenck, flauta

Rodrigo Herculano, oboé

Cristiano Alves, clarineta

Philip Doyle, trompa

Aloysio Fagerlande, fagote

Convidada: Adriana Azulay, piano