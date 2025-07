Festival Gastronômico da Gurijuba valoriza culinária, música e empreendedorismo em Vigia

Nestes dias 19 e 20 de julho, o município de Vigia, no nordeste do Pará, será palco da 36ª edição do Festival Gastronômico da Gurijuba. De forma aberta ao público, o evento celebra em mais uma edição a identidade culinária e cultural da região, conhecida como “cidade da gurijuba” - em referência à abundância do tipo de peixe na cidade.

Com expectativa de público de 10 mil pessoas, o festival vigiense inclui uma feira gastronômica composta por 10 estandes, oferecendo ao público presente pratos tradicionais e autorais à base do peixe símbolo da cidade. Outros cinco estantes de artesanato local, estarão à disposição de quem estiver pelo evento.

A programação inclui ainda uma “Cozinha Show”, comandada pelo renomado chef paraense Léo Modesto e realizada em parceria com o SEBRAE. Nessa parte do evento, o profissional da culinária vai compartilhar técnicas e experiências com cozinheiros populares da região, promovendo a troca de saberes entre a culinária tradicional e a contemporânea.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o Chefe de gabinete do prefeito de Vigia deu mais detalhes sobre a Cozinha Show. “Ela entra trazendo toda a expertise do Léo Modesto, que é um cozinheiro especializado em gastronomia amazônica, junto com mais três chefes convidados. Serão feitos pratos principais e sobremesa usando a gurijuba”, diz.

O público também poderá conferir cinco estandes de artesanato local, com peças criadas por artistas da cidade e da região.

Música boa

Para animar a festa, as bandas Vingadores do Brega e Fruto Sensual, que são referências da música popular do estado, vão realizar dois grandes shows com um repertório musical já conhecido pelos paraenses.

Valéria Paiva, vocalista da Fruto Sensual, e Banda Vingadores do Brega (Foto / Instagram: @valeriapaivaofficial @vingadoresdobrega)

Também em entrevista à redação, a cantora Valéria Paiva, vocalista da Fruto Sensual, destacou a importância do evento para a valorização da cultura da região e observou que “são eventos que valorizam a identidade cultural, a identidade culinária, gastronômica do município”

Ela conta ainda que o show em Vigia é um momento especial, pela cidade ser uma das primeiras a se apresentar quando iniciou a carreira - que este ano completa 40 anos.”Fico muito feliz de estar lá dividindo esse momento com esse povo que sempre recebe a gente com tanto carinho”, diz a cantora.

"Vou levar os clássicos do Fruto Sensual, vou levar lançamentos clássicos de outras bandas também daqui da nossa região. A gente já está bem ansioso por esse dia”, finaliza Valéria.

E a banda com os integrantes vestidos de super-heróis também conversou com a redação e contaram o que o público pode esperar da apresentação: “Estamos preparando um show super especial para esse evento. Pode ter certeza que vai ser um grande evento com a marca dos Vingadores do Brega, que vai levar muita alegria e descontração a todos os corações”, contou Batman, o vocalista da banda, prometendo ainda muito carimbó, brega e rock.