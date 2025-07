Festival de Verão em Barcarena começa com shows de Turma do Pagode e Carabao

O veraneio na cidade de Barcarena ainda está longe de terminar. Neste sábado (19), será aberta a programação oficial do verão na cidade, com diversos shows gratuitos que vão movimentar a Praia do Caripi. Realizado pela Prefeitura Municipal, o Festival de Verão começa com apresentações da banda Turma do Pagode e da aparelhagem Carabao.

De acordo com a gestão municipal, a expectativa é que cerca de 15 mil pessoas passem pela praia durante o festival — uma multidão que pretende curtir muito ao som de atrações locais e nacionais.

VEJA MAIS:

Animado para o show no primeiro dia de evento, o DJ Tom Máximo, da aparelhagem Carabao, afirma que o público pode esperar um grande espetáculo, preparado especialmente para o verão de Barcarena.

“A expectativa está nas alturas! O Festival de Verão de Barcarena é um dos eventos mais aguardados do ano, e é sempre uma honra fazer parte dessa festa. Estou preparando um lindo show com muita energia, batidas marcantes, saudade e aquela vibe que só o verão paraense tem. O público pode esperar uma experiência intensa, com muita interação, com o nosso Carabao”, afirma o DJ.

Parte do trabalho de Tom Máximo está na montagem de um setlist especial, que se conecta com o público presente. De acordo com o músico, elementos da cultura local fazem parte do espetáculo.

“Valorizo muito a cultura local e faço questão de trazer essa identidade para os meus shows. Sempre busco misturar ritmos regionais com batidas e músicas marcantes que nosso povo dá valor”, comenta.

Ainda segundo o DJ, a conexão com os fãs do Carabao tem sido intensa neste verão, com apresentações marcantes em diversos municípios do Pará.

“Tem sido incrível! O público vem cada vez mais conectado, vibrando junto em cada batida. É uma troca de energia surreal. No meu repertório de verão não podem faltar aquelas faixas que levantam qualquer pista: os hits do momento, o nosso tecnomelody, o nosso baile e, claro, os clássicos que o povo canta do começo ao fim. É mistura boa, com emoção e potência do começo ao fim!”, conclui Tom Máximo.

Além da aparelhagem Carabao, o sábado também será animado pelo grupo Turma do Pagode, que vai apresentar diversos sucessos de sua carreira no palco do festival. Formado em 1994 no bairro da Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, o grupo ficou muito conhecido pelo hit “Lancinho”, que alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso em 2012. Outras músicas conhecidas do público são “Camisa 10”, “Deixa em Off”, entre outras.

No domingo (20) o festival continua animado com shows de Diogo Nogueira e É o Tchan.

Como chegar a Barcarena

Para quem vai direto de Belém para Barcarena, a viagem pode ser feita por meio de lanchas, disponíveis nos portos localizados no Complexo Ver-o-Peso. Também é possível seguir pelas balsas que partem do bairro do Guamá com destino ao Porto do Arapari, em Barcarena. Já para quem prefere pegar a estrada, o trajeto pode ser feito pela Alça Viária, com início na BR-316, em Ananindeua, passando por diversos municípios até chegar ao destino final.