Espetáculo 'O Beijo no Asfalto' é apresentado de graça na série #EmCasacomSesc

Música

A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca vai executar a ópera O Morro Canta Canudos, nesta quarta-feira (25), às 19 horas, com a participação especial do cantor Toni Garrido, diretamente da Cidade das Artes (RJ), com transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube do Programa Orquestra nas Escolas.

A Série Música #Emcasacomsesc recebe no palco do Sesc Consolação, nesta quinta-feira (26), Marcos Valle que faz live de sua casa; sexta e sábado, o Sesc Vila Mariana apresenta os shows do cantor e compositor Otto (27/11) e da banda Sandália de Prata (28/11).

Até 29 de novembro, sempre às 20h, a programação do Festival Arte Como Respiro exibe o sexto recorte de apresentações dos trabalhos selecionados no segmento música. Durante cinco dias, o site do Itaú Cultural transmite apresentações pré-gravadas em formato pocket show de outros 15 artistas contemplados na categoria Autoral do edital. São projetos do Ceará, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os vídeos ficam disponíveis por 24 horas.

O Magalu fará, na quinta-feira, 26 de novembro, véspera de Black Friday, a segunda edição do show Black das Blacks. O show ao vivo será comandado pela atriz Taís Araújo e pelo apresentador Luciano Huck, e contará com shows dos principais artistas e influenciadores do país. São nomes como a cantora Anitta, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, o pagodeiro Dilsinho e a sensação do forró Barões da Pisadinha, além de uma dezena de outras estrelas da música e do humor. A Black das Blacks será transmitida pelo no Multishow, no Globoplay, e nas redes sociais do Multishow.

No próximo dia 26, às 19h30, a Sinfônica de Bamberg executa a obra “Má Vlast”, do compositor tcheco Bedřich Smetana, de com exibição on-line e gratuita pelo site digital.dellarte.com.br. Nesta apresentação, será executada a obra, realizada no Concerto do Festival da Primavera de Praga. Antes da apresentação, haverá uma entrevista com o regente da orquestra, o tcheco Jakub Hrůša. Em 17 de dezembro, às 10h30, o mesmo site exibe o Ballet du Grand Théatre de Genéve com o espetáculo “O Quebra Nozes” e entrevista com o coreógrafo Jeroen Verbruggen.

Claudio Wallace e The Rockers estará, na quinta-feira, 26, às 21h, no Verochopp, na Cidade nova, Arterial 18.

No dia 28 de novembro, às 19h, a Vans apresenta Especial Ratos do Porão 40 anos, uma live show que será transmitida ao vivo e de forma gratuita, direto do Family Mob, com música de todas as eras, depoimentos, imagens raras e interatividade.

No próximo dia 28/11, Antonio Nóbrega se apresenta em um show presencial no Teatro Brincante, para 36 pessoas. O show também será transmitido ao vivo pela plataforma Sympla. Os recursos angariados com a venda de ingressos serão destinados aos músicos, técnicos e ao teatro. Além dos ingressos comuns, divididos entre presenciais (R$ 40 / R$20) e on-line (R$30 / R$15), há um lote especial (R$100 / R$50) para aqueles que possam e queiram contribuir com um valor mais alto.

Cinema

O II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiro, sobretudo na Amazônia, acontece entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site www.todesplay.com.br e pelas redes sociais. Esta edição homenageia a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente novos filmes. Na próxima quinta-feira (26/11), a série estreia as obras de ficção "O Conformista" e "A Filha", o documentário "Batalha", o título "Supa Modo", pelo Cine África, e a obra de animação "Um Gato em Paris", para o público infantil, pelo CineClubinho. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

O Cinefoot, único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, realiza sua 11ª edição até 27 de novembro, no formato on-line, com acesso inteiramente gratuito para todo o território brasileiro, na plataforma Innsaei.TV. Dos 76 títulos que integram a programação geral, 59 filmes são brasileiros e 17 internacionais oriundos da Argentina, França, Itália, Peru, Colômbia, México, Uruguai, África do Sul, República Tcheca, Portugal e uma coprodução Alemanha/Palestina.

A criançada vai se divertir no próximo sábado, 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, com café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. O filme exibido será “Turma da Mônica - Laços”.

Até 29 de novembro, o Itaú Cultural apresenta o “Festival Arte como Respiro- Edição de Audiovisual”, com a exibição gratuita dos projetos contemplados nos editais de emergência da instituição. O primeiro recorte traz 93 curtas-metragens, entre documentários, ficções e filmes experimentais de vários estados, incluindo os paraenses “Uma maneira simplíssima”, de Talita Prestes, e “Cura”, de Matheus Almeida do Nascimento. As produções ficam disponíveis no site.

O Cabíria Festival – Mulheres e Audiovisual, evento on-line e gratuito dedicado à produção realizada por mulheres e pessoas de identidades de gênero diversas, exibe 35 filmes e 22 microfilmes e também promove debates, oficinas e painéis, até 29 de novembro. Basta acessar as plataformas Videocamp para assistir longas e médias-metragens, e Cardume, onde estarão disponíveis os curtas; e o canal do festival no YouTube para assistir lives de painéis, mesas e masterclasses. A programação está disponível no site.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

Teatro e Dança

A Série Teatro #Emcasacomsesc recebe nesta quarta-feira (25/11), a montagem "O Beijo no Asfalto", adaptação de Bruno Perillo, que também dirige a montagem, para o clássico de Nelson Rodrigues.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição on-line e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site teatrounimed.com.br. A Série Dança #Emcasacomsesc apresenta na quinta-feira (26/11), a Cia. Oito Nova Dança, que mostra "Fandango a Céu Aberto" no Sesc Avenida Paulista. apresenta na quinta-feira (26/11), amostra "Fandango a Céu Aberto" no Sesc Avenida Paulista.

Cinco anos após o maior crime ambiental do país, o espetáculo “Hotel Mariana” ganha versão para as telas, e tem pré-estreia confirmada com exibições gratuitas, até 26 de novembro, às 20h, no YouTube. As transmissões ocorrem sempre às 20h, pelo canal “Hotel Mariana - O Filme”, no YouTube. Após a exibição do filme, haverá bate-papo com parte do elenco e Munir Pedrosa.

A programação do Crianças #EmCasaComSesc está em nova fase, com artistas ocupando também os palcos das unidades do Sesc na capital paulista. Neste sábado (28/11), a CIA UM apresenta o espetáculo "Dom Quixote" diretamente do Sesc 24 de Maio. A transmissão será feita pelo canal do youtube.

A SP Escola de Teatro celebra, neste mês, 10 anos de existência. Para celebrar esse marco, a Mostra Teatral SP 10 Anos segue até 28 de novembro, com um novo espetáculo todo dia, gratuito e online. As reservas são gratuitas e podem ser feitas via Sympla.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que estão sendo apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada segue até final de novembro.

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência em um formato único, que integra realidade e ficção com a interação do público na internet, chamado “ExReality”. Nele, três artistas disputam um prêmio com os celulares expostos 24h por dia, durante 9 dias. A nova exibição será no Teatro Porto Seguro, com transmissão on-line no próximo dia 27. A experiência dura nove dias.

Literatura e arte

A Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, com apresentações do coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e on-line de produção de texto, neste mês de novembro, sempre às 20h: a “Oficina de escrita criativa e narrativas afro-brasileiras”, ocorre até 27 deste mês, com o poeta Preto Michel. Inscrições via WhatsApp (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

Editais e Concursos

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.