Festival de Cinema de Vitória (FCV) celebra a obra da atriz Camila Morgado

“Eu estou muito agradecida pela homenagem, estou muito agradecida pelos personagens que eu tive a honra de encontrar nessa vida, que são personagens, que são mulheres muito legais, que me ensinaram muito, que me ajudaram a me formar. É, eu me transformei num ser humano melhor. E, quando você é homenageado pelo trabalho, assim, eu estou com a sensação de que eu fiz uma escolha certa”. A declaração foi feita pela atriz Camila Morgado ao jornalista paraense Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal, na segunda-feira (20), quando foi homenageada no 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV), na capital do Espírito Santo. Aos 51 anos e com quase 30 anos de carreira artística, a serem celebrados em 2027, Camila festeja a arte cênica como nunca.

Ela diz que nasceu em Petrópolis, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, “mas eu não tinha essa noção de que eu ia ser atriz”. “E aí, de repente, isso foi sendo construído”. Na família dela não havia ninguém na arte cênica, mas Camila começou a estudar, fez curso de teatro, foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo. “Hoje, essa minha trajetória foi uma trajetória assim, de muita determinação, porque eu fui muito, assim, teimosa, sabe?”, assinala.

Com essa força de vontade e superando desafios, Camila passou a fazer papéis em audiovisual e no cinema. E, então, Camila viu sua vida mudar radicalmente. Camila Morgado tem um filme para ser lançado, que foi feito na Vila de Alter do Chão, no município de Santarém, no oeste do Pará.

Em cena

“Eu fiz um filme do Luiz Alberto Viana e do Marcos Palmeira. Eu fui convidada para fazer esse filme, que se chama ‘Sedução’, que vai ser lançado ainda. Ele se passa em Alter do Chão e eu, infelizmente, não fui. Meu personagem ficou no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas eu estive em Belém, fazendo uma peça de teatro, ano passado, e voltei agora para Belém, porque eu estou agora, neste exato momento, filmando. Estou fazendo um filme que se chama ‘O Passeio de Dendiara’ “, revela Camila.

“E a Dendiara, ela é de Belém. Então, eu tive o privilégio de voltar a essa terra maravilhosa, que é o Pará, para ensaiar com a Dendiara, com a Sofia, que faz a Dendiara. E agora a gente está indo para Macapá (AP), onde a gente vai filmar. A história se passa em Oiapoque, a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. E eu encontro essa menina, que tem em torno de 10, 12 anos. Eu sou uma cônsul do Brasil na Guiana Francesa”, acrescenta. O filme tem como ponto de partida uma história real contada no livro homônimo, de autoria de Ana Beltrame, que, inclusive, atuou como cônsul-geral do Brasil em Caiena.

Como conta Ismaelino Pinto. Camila Morgado está filmando em Belo Horizonte (MG) e em Macapá (AP) o longa-metragem “O Passeio de Dendiara”, escrito e dirigido pela mineira Elza Cataldo. Na história, baseada em fatos reais, Camila interpreta Isabel Valoni, cônsul-geral do Brasil na Guiana Francesa. Na história, que retrata o submundo do garimpo e da prostituição infantil, a diplomata se depara com o caso de uma menina muito jovem, que está grávida e foi encontrada no Oiapoque, na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa.

Camila também aguarda o lançamento de dois outros longas este ano: o thriller “Nova Éden”, de Aly Muritiba, que se passa na década de 1920 numa vila de imigrantes no Sul do país, e “Sedução”, dirigido por Zelito Vianna e Marcos Palmeira, em que interpreta a atriz Sara Teixeira, companheira de Paulo, personagem de Marcos Palmeira.

No 33º FCV, Camila Morgado recebeu o Troféu Vitória, entregue pela atriz Vera Holtz, e o Caderno da Homenageada, publicação biográfica assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos. Pelo segundo ano consecutivo, Camila assina a curadoria de longas-metragens de ficção e documentários do 54º Festival de Cinema de Gramado, junto com a atriz Ana Flávia Cavalcanti e o jornalista Marcos Santuário.

Antes de terminar a entrevista, Camila Morgado manda um recado para o público de Belém. “Ah, o que eu posso dizer de Belém? Que é essa terra encantadora. Eu sou tão feliz quando eu vou para Belém. É, as pessoas são tão educadas, me recebem tão bem. Tem uma culinária fantástica. Não tem como você falar que foi a Belém e não falar da culinária, porque a culinária é encantadora. As pessoas são maravilhosas. Já estou com saudade. Daqui a pouco eu estou aí de novo”.