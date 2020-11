Festival Cultural de Icoaraci tem Nic Dias e Cobra Venenosa neste sábado

Música

O Festival Jambu Live tem música, dança, teatro, cultura paraense para assistir e se divertir sem sair de casa. Neste sábado, 7, o Festival com apresentações de Delcley Machado (18h), Bruno B.O (19h), Trio Manari (20h), e Rafaela Travassos (21h). Os show são transmitidos pelo Facebook, Instagram e YouTube do Festival. O Jambu Live é resultado de um Projeto de Extensão da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (Facom/UFPA) e apresentará mais de 60 espetáculos ao vivo na internet, garantindo entretenimento e incentivo aos artistas locais neste período de pandemia.

Neste sábado (7), o Música #EmCasaComSesc diretamente do palco do Sesc Pinheiros recebe a banda paulistana Aláfia, que mostra as composições de "Liturgia Sambasoul" (2019), quarto e mais recente álbum de sua carreira. Eles percorrem gêneros como samba, soul, funk, jazz e samba de gafieira com pitadas de tambores do terreiro, com um trabalho que apresenta letras carregadas de empoderamento e críticas político-sociais, com o swing e groove característicos do grupo, celebrando a pujança da cultura negra em seus mais diversos segmentos. A apresentação é às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Os cantores Luann Kassio e Carla Mocotó são as atrações da festa Sertanejo Oficial neste sábado, dia 7, na Cervejaria Oficial, no bairro do Umarizal, em Belém. Eles trazem o melhor de sertanejo, com canções autorais e sucessos que estão explodindo pelo Brasil.

Cláudio Wallace e The Rockers tem show neste sábado, (7) às 15h no 2 por 2 Espeto Pub & Steak House, na avenida Gentil Bittencourt, 2205. Às 21h, o show é no VeroChopp - Restaurante e Chopperia, também na Cidade Nova, Arterial 18 esquina com a WE-68.

A TecToy promoverá um festival on-line em seu canal oficial no YouTube, neste sábado, das 16h à 1h. Entre as atrações estão Joelma, Hungria, Blitz, Toni Garrido, Falamansa, Ira, Pablo, Cheiro de Amor e Yasmin Santos.

Um concerto dedicado à música dos grandes clássicos que marcaram a história do cinema nacional e internacional será apresentado pela Orquestra Ouro Preto no domingo, dia 8, às 11h, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, com transmissão gratuita pelo canal da Orquestra no YouTube. O teatro será reaberto parcialmente ao público, com todos os cuidados e distanciamentos necessários. No repertório, estão as músicas que compõem o álbum "Música para Cinema", lançado em 2017, e uma homenagem especial a um dos mais importantes compositores do gênero: Ennio Morricone.

Domingo (8), tem Baile da Pisadinha no Mormaço. O evento é a partir das 17h no estabelecimento na Rua Carneiro da Rocha, Cidade Velha. O uso de máscara é obrigatório.

O Samba Rubro Negro ocorre neste domingo, 8, no Espaço Keyse, que fica na travessa do Chaco, 376, entre travessa Antônio Everdosa e avenida Pedro Miranda, no bairro do Samba e do Amor.

A programação do 36° Festival de Música Brasileira, da Fundação Carlos Gomes será on-line. A programação ocorre entre 8 e 13 de novembro, e será transmitida pelo canal da FCG no YouTube.

Cinema

O Cinema in Concert - com regência do maestro João Carlos Martins, direção artística de Carlos Mamberti e videocenário assinado por Richard Luís - tem apresentações on-line neste sábado, 7, às 20h. O concerto será transmitido em tempo real, diretamente do Garden Concert Brasil (Mooca Plaza Shopping, São Paulo/SP). Para assistir a transmissão on-line, o público pode adquirir ingressos pelo sympla.com.

A série Cinema #EmCasaComSesc, realizada pelo Sesc São Paulo, disponibiliza gratuitamente ao público filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. Até 13 de novembro, os títulos dirigidos por mulheres serão disponibilizados gratuitamente no Sesc Digital, sendo que a cada sábado, novas opções entram em cartaz. Nesta semana, a série conta com o clássico "Lili Marlene", a obra de ficção "A Festa" e o documentário "A Rainha Nzinga Chegou", o filme "Ava Yvy Vera - A Terra do Povo do Raio" pelo Ciclo Autoria Indígena, a obra "Sangue de Pelicano" pela "Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!", o título "Nada de Errado", pelo Cine África, além de um programa especial de curtas para a garotada, pelo CineClubinho. Para assistir, basta acessar sescsp.org.br/ cinemaemcasa .

A partir da próxima segunda-feira (9), o Itaú Cultural exibe o segundo recorte de filmes da Mostra Projeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível gratuitamente na plataforma online da instituição (itaucultural.org. br). Durante 15 dias, o público tem acesso aos longas Morto não fala, Orestes, e O Processo. As produções escolhidas estabelecem diálogos entre o documentário político e as novas vertentes de filmes de gênero, visando despertar reflexões entre o público, realizadores e estudantes.

O Indie 2020 online traz até 11 de novembro, no site do festival (indiefestival.com.br ), 35 filmes, de 16 países, entre longas e curtas, em 43 sessões on-line e gratuitas.

O Brazil Cinefest exibe, até 15 de novembro, onze curtas-metragens que foram destaque nas edições anteriores do festival – disponíveis de forma gratuita na plataforma Spcine Play.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio sinistro pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. Serão exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/ macabro, serviço de streaming do gênero Cinema Fantástico. Os filmes ficarão disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

Sábado, 7, também é dia de soltar o riso na comédia Fulana, Sicrana e Beltrana, às 21h no Teatro do Shopping Bosque Grão Pará. Os ingressos estão disponíveis no site bilheteriadigital.com ou na bilheteria do teatro, que funciona sempre uma hora antes de cada espetáculo da programação.

A programação do Crianças #EmCasaComSesc apresenta neste sábado (7), a Balangandança Cia. com o espetáculo "Presente! Feito da Gente", com direção de Georgia Lengos e elenco criador formado por Alexandre Medeiros, Alan Scherk, Clara Gouvêa, Ciro Godoy e Isabel Monteiro. O espetáculo brinca com a maneira como vemos e nos relacionamos com a natureza, abrindo espaço para a imaginação. Transmissões ao vivo acontecem no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc ao Vivo.

A série Histórias da Cultura Popular será lançada no canal Ester Sá no YouTube, compartilhando dois trabalhos da artista. Neste dia 7, sábado, será lançado Nina Brincadeira de Menina, espetáculo narrativo que conta histórias de vida e arte da saudosa artesã Nina Abreu, famosa por suas criações em brinquedos de miriti. Os trabalhos fazem parte do repertório que Ester Sá apresenta presencialmente e que ganharam versões audiovisuais.

A 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro apresenta Romeu e Julieta (e Rosalina) com Julia Rabello dia 7 de novembro, às 20h. On-line e gratuito no canal da WB Produções.

O grupo de teatro encara pela primeira vez o formato digital para apresentar a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, no Teatro Aliança Francesa. As sessões serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, todo sábado de novembro, às 19h, com uma peça diferente a cada semana. Os ingressos têm preços populares a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA, iniciativa que auxilia a manutenção do grupo nesse momento difícil para a área cultural devido a pandemia. Mais informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingos, até 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site tudus.com.br. Informações: contato@ teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy neste sábado 7, e nos dias 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Nos domingos do mês de novembro, a Viva e Deixe Viver promove Domingueiras de Histórias online especiais. A exibição da contação de história será feita ao vivo, no canal do YouTube da Viva e Deixe Viver. A ação contará com a participação de voluntários, com contos especiais para toda a família se reunir, assistir e refletir, fazendo com que o "ficar em casa" seja divertido e um momento repleto de novos aprendizados.

O Itaú Cultural realiza, até 17 de novembro (às segundas-feiras e terças-feiras), virtualmente, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em itaucultural.org.br).

Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento, que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. O Dramanet é um canal de dramaturgia independente no YouTube, criado e idealizado pelo diretor, dramaturgo, roteirista e ator, Ney Ferreira.

Literatura e arte

Neste final de semana, a Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em parceria com o coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O Festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro. Neste sábado, 7, tem exposição coletiva de artes visuais "Meus traços" (10h); Feira de produtos das Pretas Paridas e Barraca do artista (15h); Dança Duo de dançarinos (18h); e apresentação musical de Cobra Venenosa (19h) e Nic Dias (20h).

Neste domingo, dia 8 de novembro, a partir das 16h, acontece a terceira edição do evento beneficente virtual “Live #FicaFaroeste”. Serão duas horas de transmissão no Facebook, YouTube e Instagr am da Cia Pessoal do Faroeste, com apresentações musicais de Tika acompanhada pelo violonista Emílio Moreira; Coco de Oyá; Leona Jhovs acompanhada pelo músico Felipe Pan Chacon, e também o pianista Arthur Moreira Gomes. Além disso, essa edição conta ainda com o show de palhaços de Flávio Falcone e Andréa Macera e gastronomia, com o projeto Menina no Quintal de culinária vegana.

Até 10 de novembro, o Itaú Cultural convida a família para participar do IC para Crianças. Neste sábado, 7, tem aula de dança com a educadora e bailarina Viviane Fontes. Estes conteúdos podem ser acessados a qualquer momento no site e Youtube do Itaú Cultural.

Até dezembro, segue em exposição no Shopping Metrópole Ananindeua a Expo Peru, feira de produtos culturais do país andino. A feira de artesanatos peruanos tem como objetivo aproximar os visitantes do universo cultural do país vizinho.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais recebe inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site http:// academiabrasileiradecinema. com.br/oscar2021/.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1° Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no FEST ALTER 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) segue com inscrições abertas para o primeiro bloco de editais lançados no cronograma de execução da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. As inscrições para o edital de ‘Festivais Integrados’ irão até o dia 12 de dezembro, sendo voltado para grupos ou coletivos culturais não formalizados, desde que apresente carta coletiva de anuência do grupo/coletivo, disponível no edital. Mais informações no site leialdirblanc.pa.gov.br.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza a etapa que antecede a Seleção Nacional, para ingresso de novos alunos bolsistas, de forma on-line. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/ audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro de 2020. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. Já a etapa final, a Seleção Nacional, acontecerá nos dias 08 e 09 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiveram seus vídeos selecionados na etapa on-line.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.