Festa ‘Pupari’ se despede com última edição no próximo sábado (6)

Após seis anos desde a primeira edição, a Festa "Pupari" apresenta sua última edição no próximo sábado (6), no Sítio Morada Hall, localizado na Estr. da Vila Nova, 25, em Ananindeua. Intitulada como “Pupari UltimATO” o evento promete 8 horas de duração com a apresentação de 11 DJs, como conta o produtor Newton Correa, que junto com Elisa Fonseca (tesoureira e produtora), Deyvid Fernandes (dj e produtor) e Fernando Costa (social media e produtor), criaram essa festa.

Querendo fugir do tradicional e das festas comumente encontradas na Grande Belém, a "Pupari" surgiu em uma academia com piscina, com o intuito de ser mais intimista e no estilo conhecido fora do Brasil como “pool party”, ou festa na piscina. “A primeira edição foi divulgada muito pelo boca a boca entre os amigos dos produtores, logo a festa ganhou um clima bem intimista que deixou as pessoas bem à vontade para se divertirem intensamente", contou o organizador.

O último ato da "Pupari" promete muita diversão para o público, como pontua Newton. “É essa sensação que queremos colocar na Pupari UltimATO. Liberdade para se divertir sem preconceitos e sempre respeitando o próximo”, disse.

Esses seis anos de história reúnem muitas lembranças de momentos especiais vividos, principalmente nas primeiras edições que eram realizadas em locais inusitados, como relembra o produtor. “As primeiras edições na academia foram muito marcantes, até hoje existe um sentimento de nostalgia dessa época muito especial. Acredito que tenha sido o local mais inusitado que a gente já fez uma festa. Outro local muito querido pelo público foi um sítio de Ananindeua localizado na Rua 2 de Junho. Foi nele que realizamos um torneio de queimada (carinhosamente batizado de Gaymada) e que vimos a festa tomar outra proporção”, afirmou ele.

Além das “Pupari”, também tiveram as “House Party”, conhecidas como as famosas festas de pijama. Nelas haviam três pistas, sendo uma delas dedicada a videoclipes ranqueados através de votação pelo público. A primeira edição contou com a presença de 800 pessoas.

“Nossas festas já tiveram cama elástica, giroscópio, competição de maior beijoqueiro da festa, queimada, caça ao tesouro, e também, o mais pedido e querido de todos, touro mecânico. É sempre sucesso, sempre tem gente esperando a sua vez para subir nele”, relembrou Newton.

Mesmo tendo a inspiração em uma festa famosa em outros países, a “Pupari” não se distancia de ser uma adaptação paraense e traz ritmos tipicamente nortistas para o setlist. “Nesta edição teremos a participação do DJ Rony do Guamá que é especialista nesse assunto e sempre conquista a pista quando toca”, adianta o organizador.

Newton convida o público para a despedida desses 6 anos de história da festa: “Deixamos o convite a todos que queiram se divertir a seu modo, dançar, tomar banho de piscina, curtir música boa. Tudo com o sentimento de liberdade, respeito e acolhimento que a gente sempre oferece nas nossas festas”.