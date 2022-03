'Fest Cametá' chega a Belém com intuito de dar oportunidades a artistas locais

Disseminar a cultura e os artista locais são os principais objetivos do “Fest Cametá”, projeto idealizado pela produtora cultural Ciane de Moraes. O evento, que terá sua primeira edição realizada em Belém, ocorrerá no próximo sábado, 26 de março, a partir das 21h30 na Casa Samba, em Belém. Entre as atrações confirmadas estão a banda Caferana Top; o músico e compositor Kim Marques; o saxofonista Rafael Sanches e o DJ Márcio Lins.

Segundo a idealizadora, “eu já venho pensando nesse projeto tem um tempo. Cametá é um pouco esquecida em relação a cultura que é rica principalmente em talentos. Então resolvi começar a trazer para a nossa capital esses artistas para que eles sejam vistos e se Deus quiser estarei realizando esse evento uma vez ao mês, pois são muitos artistas de lá que querem essa oportunidade. Então o ‘Fest Cametá’ surgiu para dar essa oportunidade a eles”, explicou.

Ciane ressalta que o público pode esperar um evento com muita identidade cultural da região. “Nossas música, nosso brega, grandes sucessos dos artistas cametaenses como o Kim Marques, a banda Caferana Top e todos os demais que estarão fazendo uma mistura eclética e encerrando com as machinhas de carnaval que é a cara de Cametá”. A produtora expõe ainda a importância da arte em momentos difíceis como da pandemia. “A arte nos ajuda a voltar para uma vida normal, voltar a ter uma alegria de reencontrar pessoas queridas, dançar, cantar junto com os artistas, isso é maravilhoso”, ressaltou.

Pensando na visibilidade do evento, Ciane resolveu fazer a primeira edição em Belém com a presença de artistas famosos na cena cultural da cidade e que são naturais de Cametá. Futuramente, a produtora pretende levar novos nomes e público para o município e fomentar a cultura local. O objetivo da produtora cultural é o de tornar o projeto tradicional no Pará inteiro, sempre levando para outros patamares, a cultura produzida por artistas locais do município do nordeste paraense, disseminando assim a produção de arte musical da região para os demais municípios do Pará e até mesmo do Brasil como um todo.

Uma das principais atrações, a banda “Caferana Top” tem mais de 100 anos, já está na sua quinta geração e foi a primeira banda a tocar brega no Estado, inclusive está prestes a ser reconhecida como patrimônio histórico cultural e imaterial do Estado do Pará.

Agende-se

“Fest Cametá” edição Belém

Data: 26/03

Hora: 21h30

Local: Casa Samba Belém (Av Tamandaré esq, R. Dr. Assis - Cidade Velha, Belém – PA)