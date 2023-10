Fernanda Montenegro processa vizinho depois de ter apartamento inundado por obra

Fernanda Montenegro, que faz aniversário de 94 anos nesta segunda-feira (16), não tem muito o que comemorar em casa. Fernanda entrou com uma ação na Justiça contra um vizinho por danos morais. A diva da teledramaturgia alega que sua casa foi inundada por conta de reformas irregulares.

O processo corre na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a indenização é contra o empresário Sandro Chaim, dono da Chaim Entretenimento, empresa que produz peças teatrais e shows no Rio. O caso ocorreu no fim do primeiro semestre deste ano.

Fernanda conta que o apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, passou a ter infiltrações. O motivo seriam mudanças estruturais que atual vizinho fez no local sem autorização do condomínio. O inquilino do apartamento de Fernanda reclamou do fato e ela entrou em ação. A atriz estaria tentando negociar uma solução desde fevereiro de 2022, na tentativa de não levar o caso à Justiça.

A defesa da atriz alega que um closet recém reformado, em maio, foi bastante danificado pela infiltração. Cupins passaram a atacar toda a casa. A inquilina atual de Fernanda pretende se mudar devido aos problemas.

Fernanda Montenegro pediu uma liminar em que solicita ao morador do prédio a reforma no seu apartamento para sanar os problemas causados, além de indenizá-la, por danos morais, em R$ 20 mil.

O apartamento tem valor estimado em R$ 2 milhões. Devido os problemas, a defesa de Fernanda diz que não é possível alugar o imóvel pelo valor de mercado.

A juíza Flávia Justus negou a liminar. Para ela, é necessário maior quantidade de provas quanto à origem do vazamento, para que a obra possa seja realizada. Uma audiência de conciliação também foi descartada pela emergência do caso.

A expectativa é que Flácia Justus analise nas próximas semanas o mérito do caso. Entretanto, ainda não há uma data exata decidida.

O jornal Folha de São Paulo procurou os advogados da atriz, mas não obteve resposta. O empresário Sandro Chaim preferiu não se pronunciar.