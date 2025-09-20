Félix Robatto exalta diversidade do Lambateria Baile Show no Amazônia Live

O ritmo contagiante da guitarrada, lambada e carimbó marca presença no "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", neste sábado (20/9), no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. Um dos destaques da programação é o show comandado por Félix Robatto, à frente do projeto Lambateria Baile Show, com participações especiais de Lia Sophia, Carol Pedroso e Banda Warilou.

Durante coletiva com a imprensa antes da apresentação, Félix adiantou que o show seria curto, mas intenso: "É um show pouco mais curto, um show de uma hora, mas dá pra tocar muita coisa legal. É um repertório para dançar", disse o guitarrista.

O artista também destacou a presença de dançarinos da "velha guarda" no palco. "A galera que dança lambada desde quando nem existia lambada. Eles vieram mostrar para a galera como é que se dança, como se diverte", explicou.

Félix também falou sobre a diversidade da apresentação. "Não tem essa de etarismo não. Temos homens, temos mulheres… e no palco também temos uma mulher indígena, a Carol Pedroso, que é de Alter do Chão. Acho que o recorte está muito legal", completou o paraense.

O evento faz parte do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, uma iniciativa dos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da mineradora Vale, e integra a agenda oficial de mobilização para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada capital paraense em novembro. Com ingressos esgotados e público estimado em 45 mil pessoas, o festival também conta com shows de Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Orquestra Jovem Vale Música.