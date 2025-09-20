Capa Jornal Amazônia
Félix Robatto exalta diversidade do Lambateria Baile Show no Amazônia Live

Apresentação fez parte do Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, realizado neste sábado (20/9), no Mangueirão

Hannah Franco
fonte

Félix Robatto celebra música e identidade amazônica no palco do Amazônia Live. (Reprodução/ Redes Sociais/@liasophia)

O ritmo contagiante da guitarrada, lambada e carimbó marca presença no "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", neste sábado (20/9), no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. Um dos destaques da programação é o show comandado por Félix Robatto, à frente do projeto Lambateria Baile Show, com participações especiais de Lia Sophia, Carol Pedroso e Banda Warilou.

Durante coletiva com a imprensa antes da apresentação, Félix adiantou que o show seria curto, mas intenso: "É um show pouco mais curto, um show de uma hora, mas dá pra tocar muita coisa legal. É um repertório para dançar", disse o guitarrista.

Lia Sophia destaca conexão entre cultura e meio ambiente no Amazônia Live; vídeo
Cantora paraense participa do "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" com o projeto Lambateria Baile Show

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica
A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

O artista também destacou a presença de dançarinos da "velha guarda" no palco. "A galera que dança lambada desde quando nem existia lambada. Eles vieram mostrar para a galera como é que se dança, como se diverte", explicou.

Félix também falou sobre a diversidade da apresentação. "Não tem essa de etarismo não. Temos homens, temos mulheres… e no palco também temos uma mulher indígena, a Carol Pedroso, que é de Alter do Chão. Acho que o recorte está muito legal", completou o paraense.

O evento faz parte do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, uma iniciativa dos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da mineradora Vale, e integra a agenda oficial de mobilização para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada capital paraense em novembro. Com ingressos esgotados e público estimado em 45 mil pessoas, o festival também conta com shows de Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Orquestra Jovem Vale Música.

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

QUE TAL?

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

19.09.25 21h06

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

Grande Encontro Por Um Mundo Melhor

Saiba tudo sobre o show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão neste sábado (20/9)

Amazônia Live apresenta o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" em Belém com grandes atrações; veja programação completa, transferência, artistas, horários, regras de acesso e detalhes sobre transporte gratuito

20.09.25 8h00

FESTIVAL

Ivete Sangalo chega a Belém para show no Mangueirão

Cantora participa do festival “Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor”, evento que antecipa a COP 30, neste sábado (20)

20.09.25 14h37

CELEBRIDADES

Em cadeira de rodas, Faustão comparece no casamento da filha, Lara

Cerimônia foi realizada na própria casa do apresentador, em São Paulo

20.09.25 16h54

CULTURA

Sairé 2025: Disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa agita noite de sábado (20) em Santarém (PA)

Mais de 100 mil pessoas participam do Sairé iniciado na quarta (18), no oeste do Pará, com programação religiosa e profana nos espaços da cidade

20.09.25 9h00

