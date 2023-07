Felipe de Carolis de 'Verdades Secretas' acusa autor da Globo de abuso sexual

Em meio a greve dos roteirista e atores de Hollywood o ator brasileiro Felipe de Carolis, 35 anos, que interpreta o personagem Sam em "Verdade Secretas" da TV Globo publicou ontem, 14, nos stories do Instagram uma denúncia de abuso sexual contra o autor Gilberto Braga, que morreu em 2021. Confira!

Felipe publicou a comparação o que acontece quando os atores estão insatisfeitos e a mobilização em prol da greve em Hollywood, e situou o que acontece no Brasil, e exemplificou que aos 19 anos denunciou que foi vítima de abuso sexual e que ao relatar, foi demitido. Compartilhou também uma mensagem direta do autor Gilberto Braga em 27 de outubro de 2013 “Quando você vai da* para mim?", dizia Gilberto. "Você errou o destinatário da sua mensagem", respondeu de Carolis.

Em um dos textos publicados, ele relata: "Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça — fui demitido no dia seguinte. Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele [Braga], para me defender, o filho da p* continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook.", escreveu Carolis.

"Com 28, denunciei um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical (do qual eu era sócio). O segurança da produtora me ameaçou com arma no coldre. Virou silêncio. Não vou falar de Verdades Secretas 2 agora. Até porque ainda há muitas dúvidas. A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham e trabalhavam lá. Tá chegando a hora de jogar a m* no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu. Todo mundo sabe.", finalizou.

Veja na íntegra a postagem:

O ator Felipe de Carolis acusou o autor Gilberto Braga, falecido em 2021, de abuso sexual quando tinha 19 anos. (Reprodução / Instagram @felipedecarolis)