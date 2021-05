Fátima Bernardes faz caminhada com a filha e reflete sobre uso de máscara

Fátima Bernardes saiu para caminhar com a filha, Beatriz, na orla da praia no Rio , neste sábado (15), e compartilhou no Instagram uma reflexão sobre o uso da máscara em meio à pandemia de coronavírus.

"Me lembrei de algumas reportagens que eu vi ao longo dessa semana de colegas meus, tanto na Globo como na GloboNews, fazendo o momento da retirada da máscara. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi todos eles tirando a máscara e falando novamente sem esse acessório. Eles estavam muito emocionados e eu acho que todos nós, de longe, também ficamos emocionados e sonhando com esse momento", disse ela, se referindo aos jornalistas da emissora que trabalham nos Estados Unidos.

"Eu vou fazer esse vídeo na praia! Tirando a máscara na hora que for possível. (...) Sem se colocar em risco e colocar o outro em risco. Esse uso da máscara, por a mais incômodo que seja, é um ato de amor à vida", acrescentou Fátima.