Fãs paraenses já estão na expectativa de mergulhar nos acontecimentos do BBB 23

Está perto de começar mais uma edição do Big Brother Brasil, marcado para o dia 16, e a equipe de O Liberal conversou com fãs paraenses, que já estão na expectativa de acompanhar tudo que vai rolar nos próximos meses. Eles falaram sobre apostas, sobre o que desejam ver no programa e sobre a possibilidade de ter paraense na edição 2023.

O servidor público Pablo Allves, 26, é daqueles "bbbmaníacos" que para tudo e consome o programa de perto a partir do momento que inicia a temporada. Ele transforma suas redes sociais em um espaço voltado quase que inteiramente para o programa. "Eu fico focado no programa e coloco logo um aviso nas minhas redes informando que os conteúdos serão todos voltados para o BBB, quem não gosta, pode deixar de me seguir", avisa o jovem.

Pablo diz que a paixão pelo programa existe desde a edição 10, pois desde esse momento não deixou de acompanhar nenhuma temporada e que também sempre se enxerga no programa. Quando ele completou 18 anos fez a primeira inscrição e até hoje se inscreve todos os anos. "Eu já fui chamado em três seletivas aqui no Pará, mas ainda não consegui entrar. Eu tenho certeza que um dia vão me chamar, pois eu tento em todas as edições", completa o fão do reality.

VEJA MAIS

Sobre a estratégica que usa para tentar entrar no programa, Pablo diz que faz vídeos curtos, mas que sempre procura chamar a atenção de quem está vendo, pois a produção recebe milhares de inscrições, por isso, sempre tenta usar a criatividade para o envio do material.

Sobre a aposta do time camarote deste ano, Pablo acredita que vá entrar algum dos influenciadores que fazem parte do time da Gkay como o Lucas Guedes, Álvaro o Rafa Uccman. Já sobre o que o público vai encontrar nesse BBB, ele diz que deve ser uma programação mais quente e com mais acontecimentos, pois na edição passada os participantes ficaram com medo do cancelamento e acabaram atrapalhando o rendimento da edição.

"O Boninho deve ter pensado em estratégias para promover uma programação que traga mais verdade dos participantes, pois o público aqui fica na expectativa", detalha.

O programa ainda não começou, mas o bacharel em Direito, Gabriel Sarmanho, 25, já entrou no clima. No grupo de trabalho ele já faz apostas com possíveis nomes que vão fazer parte do time camarote. Para Gabriel, Lucas Lucco, Wanessa Camargo e Mariely Santos estão na edição.

Ele diz também que gosta quando tem algum paraense na edição, torceu por todos os paraenses que passaram no reality, com exceção de Hadson, no BBB 20. "De início até torci para ele, mas com o desenrolar do programa fui me decepcionando e parei de torcer", explica o jovem.

Gabriel acredita que nessa edição possa ter paraense, já que na edição passada não teve. "Eles sempre dão uma intercalada, eu espero que tenha", diz. Apesar de ser fã do programa, Gabriel nunca se inscreveu no reality, mas que acompanha tudo desde a infância. Quando ele tinha dois anos, tinha um cachorro chamado Bambam em homenagem ao primeiro vencedor do BBB.

Saiba algumas curiosidades do BBB

O “Big Brother Brasil” estreou em 2002

Até 2019, o “BBB” tinha tido mais campeões homens do que mulheres

As quatro primeiras edições do reality show pagaram R$ 500 mil para seus vencedores

O valor só mudou em 2005, quando o prêmio passou para R$ 1 milhão