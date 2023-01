Fãs do Rainha das Rainhas falam sobre sua relação com a história do concurso

Com o anúncio do retorno do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023, os fãs paraenses celebram o reencontro com o maior concurso de beleza do Norte e Nordeste, que chega a sua 75ª edição. A redação Integrada de O Liberal conheceu histórias de pessoas que têm relação afetiva com o concurso.

O publicitário Paulo André Marques, 34 anos, acompanha desde o ano de 1996 e lembra com saudosismo as primeiras edições, que assistia acompanhado dos familiares. "Era uma data especial no calendário da família, esperada ansiosamente, na adolescência descobri um fórum com outros fãs e aí identifiquei minha tribo. Acredito que o Rainhas é um momento mágico, de personagens, performances, que nos levam além da realidade. Além disso, é a realização de vários sonhos, é bonito de ver e de sentir", avaliou.

O jovem se considera um conhecedor do concurso, inclusive, revela que lembra das candidatas e se divide entre duas torcidas. "Lembro detalhes, temas, fantasias, músicas, sempre reconheço rainhas na rua e costumo ficar amigo delas rs. Torço pelo Remo e Assembleia Paraense, mas na verdade espero que ganhe a melhor. A que mais toca os corações", disse.

"Espero com grande ansiedade, que seja uma festa linda, como o concurso merece. Brinco que o meu ano é marcado por dois grandes eventos, o início pelo Rainhas e o final pelo Círio, então nesses anos de pandemia fiquei meio perdido no tempo/espaço, sorte que agora conseguimos assistir os anos anteriores na internet e assim conseguia matar um pouco a saudade", completou falando da expectativa.

Questionado sobre o que representa o Rainhas, o publicitário diz que é o evento que marca o início do carnaval paraense e que tem um lugar especial em seu coração. "Além de ser uma grande reunião de amigos, um grande baile de carnaval. Fiz grandes amigos nesses anos todos de rainhas, alguns só vejo lá no Hangar, outros já são amigos de vida. Por ser o concurso mais antigo do Brasil e do Mundo, já é mais que um símbolo da cultura. Quem nunca imitou o passo da rainha ao ouvir o papaya? Se não fez não está sendo paraense direito", comentou entre risos.

O amor pelo Rainha das Rainhas

O cirurgião-dentista Mayko Tenorio Galeao, 32 anos, e o noivo estudante de arquitetura, Aluísio Neves Jr, 31 anos, se conheceram no carnaval e um dos símbolos desta união é o Rainha das Rainhas. "De cara uma das coisas mais especiais que descobrimos um no outro foi o amor pelo Rainha das Rainhas. Também descobrimos que o ano que começamos a acompanhar o Rainha das Rainhas foi o mesmo, 2003, quando a Luciana Leão, candidata da Assembleia Paraense levou o tricampeonato pro clube. Acompanhamos desde quando nos entendemos por gente, mas 2003 foi quando passamos a nos encantar de verdade pelo gigantismo do concurso", declarou Mayko.

Aluísio completou dizendo que uma das programações favoritas do casal é assistir juntos as edições anteriores. "A gente senta na frente da TV, pede uma comidinha e começa a assistir e falar sobre o concurso. Nós temos o hábito de falar sobre o concurso o ano inteiro mesmo não sendo carnaval. A expectativa vai aumentando sempre que uma nova edição vai se aproximando. Somos sócios da Assembleia Paraense e acabamos criando essa preferência pelo Clube", comentou.

Os noivos têm grandes expectativas para a edição de 2023, pois é a primeira após a melhora do cenário epidemiológico e desejam participar de todos os momentos possíveis, inclusive, dos bastidores. "Estamos viabilizando com a Assembleia Paraense a nossa participação na festa de apresentação da candidata do clube mesmo sem conhecer a candidata ou sem sermos da família da candidata. Queremos fazer parte de todos os momentos possíveis do concurso. Ter ficado 2 anos sem o concurso, sem sombra de dúvidas, deixou um vazio enorme em cada carnaval que passou ao longo da pandemia, mas entendemos a necessidade que isso teve", arguiu Aluísio.

"O Rainhas representa pra gente o maior e melhor concurso do mundo. Representa uma parte da nossa infância, adolescência e um pouco da nossa história também por sempre deixarmos o concurso em um lugar especial nas nossas vidas. O Rainhas é sem sombra de dúvidas a mistura de interação entre beleza e criatividade e as surpresas do concurso fazem ele ser ainda mais especial pra gente", finalizou Mayko.

O Rainha das Rainhas 2023 acontece dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com transmissão pelos veículos do Grupo Liberal: TV Liberal, Jornal O Liberal, Portal O Liberal, Rádio O Liberal e redes sociais do grupo e também com ingressos a venda para assistir no local do evento. Pelo portal oliberal.com , o público poderá acompanhar os bastidores e os preparativos das candidatas horas antes da grande final.

Serviço

Evento: Rainha das Rainhas

Data: 11 de fevereiro, sábado.

Transmissão: TV Liberal

Cobertura dos preparativos: TV Liberal, portal oliberal.com, jornal O Liberal, rádio Liberal FM, 97.5

Redes sociais: @oliberal no Instagram