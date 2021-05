Famosa por filmes eróticos, Márcia Imperator mostra parte íntima e recebe elogios

A ex-musa do cinema pornô, Marcia Imperator, contou algumas histórias inusitadas de sua carreira durante entrevista ao apresentador Danilo Gentili no programa “The Noite”. Conhecida por seus filmes e por participações em quadros na TV nos anos 200o, ela contou que chegou a vender cursos ensinando homens e mulheres a fazerem sexo. Apesar de já ter se aposentado dos filmes eróticos, Márcia ainda tem um fã-clube fiel que presenteia com fotos sensuais publicadas em suas redes sociais.

Em seu Close Friends, Marcia costuma presentear os seguidores com fotos sensuais (Reprodução Instagram)

No programa de Gentili, Marcia relembrou o período em que atuava no pornô e também no Teste de Fidelidade, quadro do programa João Kleber exibido na Rede TV! entre os anos de 1999 e 2005. Foi em um desses quadros que protagonizou um beijo que deu o que falar com a modelo Nubia Oliiver. O registro foi compartilhado por Núbia em seus Stories do Instagram e rendeu comentários bem empolgados dos seguidores de ambas.

“A gente deu uns beijinhos sim nesse prêmio. Gosto demais da Marcinha, exemplo de amiga. Não peguei a Marcinha ainda, mas eu quero, sempre falo isso pra ela. Quero muito! Ela é linda, fofa, mas não aconteceu ainda. Foi só um beijinho ali”, garantiu Núbia.