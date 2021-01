'Falas Femininas': Globo anuncia especial para o dia da Mulher

A Globo anunciou a exibição do especial Falas Femininas para o próximo Dia Internacional da Mulher, 8 de março, uma segunda-feira.

De acordo com a emissora, será um "formato documental" que acompanhará "a rotina de cinco mulheres que representam o País em toda sua diversidade cultural, social, racial e religiosa".

Posteriormente, será realizado um debate entre elas, mediado por Fabiana Karla, que integra o núcleo de criação de Falas Femininas, que terá uma "equipe exclusivamente feminina" e as diretoras Antonia Prado e Patrícia Carvalho.

Falas Femininas faz parte do projeto Identidade, que teve início na Globo com Falas Negras, exibido no Dia da Consciência Negra de 2020. Segundo a emissora, o projeto "terá outras edições ao longo do ano, sempre ligadas a efemérides".