Fafá de Belém é reconhecida como cidadã de Salvador; entenda

O título será entregue a cantora paraense na capital baiana em celebração aos seus 50 anos de carreira

Gustavo Vilhena*
fonte

Fafá de Belém reúne vozes na série 'Conversas de Varanda' para debater sobre o futuro da Amazônia. (Divulgação / Varanda de Nazaré)

Fafá de Belém, símbolo da música popular paraense, será oficializada como cidadã Soteropolitana da Câmara Municipal de Salvador no próximo dia 21 deste mês. Reconhecida como uma das maiores cantoras brasileiras, o título coroa os 50 anos de carreira da artista, que gravou o seu primeiro LP, Tamba-tajá, em 1975. A iniciativa partiu de Felipe Santana, vereador da Bahia (PSB-BA). 

Com uma forte ligação à cultura baiana, o tributo à cantora é bem mais que um capricho ou afago. Com a canção “Filho da Bahia”, que é de composição do soteropolitano Walter Queiroz, a música fez parte da trilha sonora da novela “Gabriela”, adaptada do romance do também baiano Jorge Amado (1912 - 2001).

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

