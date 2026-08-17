Fábio Porchat anuncia que vai se casar no ano que vem e pede presente a Eliana

Fábio Porchat e Priscila Castello Branco anunciaram que vão se casar em 2027. A revelação foi feita neste domingo, 16, durante o programa Em Família com Eliana.

No programa, o humorista aproveitou a presença do grupo Revelação para fazer um convite especial. Porchat expressou o desejo de contratar a banda para a festa de casamento.

"Eu quero contratar vocês para cantar no meu casamento. Pode?", perguntou Porchat ao grupo. Ele brincou que Eliana poderia pagar o cachê como presente de casamento.

Detalhes do pedido de casamento

O pedido de casamento de Porchat para Priscila ocorreu enquanto organizavam a casa nova. Priscila encontrou uma caixa com o anel no chão.

"Eu falei: 'Meu amor, a gente tem que devolver pra dona da casa!'", contou Priscila na ocasião. Ela só percebeu a intenção quando Fábio Porchat começou a rir.

Porchat fez a proposta com a frase: "Agora que a gente tá na nossa casinha, no lugar que a gente queria... você quer casar comigo?". O casal assumiu o relacionamento publicamente em 2023.