Exposição Van Gogh Belém: Ingressos estão esgotados em mais de 20 dias da temporada

O interesse pela obra do pintor Vincent van Gogh, em Belém, tem impulsionado as vendas dos ingressos da exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, que estreia no dia 30 de junho. Desde que a mostra começou a ser divulgada, no dia 6 de junho, 22 dias de exposição, do total de 28, já estão com ingressos esgotados. De acordo com a organização da exposição, que é feita pela produtora Lightland Produções, é possível que ingressos extras sejam anunciados em breve. Até o momento, as compras podem ser feitas para até o dia 16 de julho, pelo site lightland.com.br.

Para o diretor geral da exposição, Davi Telles, é gratificante trazer o complexo arístico para a capital do Pará. “Trazer Van Gogh & Impressionistas para Belém é uma alegria especial, pelo diferencial do público de uma cidade vocacionada para a cultura e a arte. Por isso, estamos preparando algo especial e emocionante, à altura do Pará”, anuncia.

A proposta do evento é unir a arte reconhecida do pintor com altos recursos tecnológicos, que permitem ao visitante transitar em salas tomadas do chão ao teto pelas famosas cores do artista holandês. Para Izabel Portela, superintendente do Boulevard Belém, shopping que receberá a mostra, a exposição trará uma combinação empolgante de arte, tecnologia e emoção aos visitantes. “Van Gogh & Impressionistas desembarca pela primeira vez na região Norte. Será uma experiência única e emocionante aos fãs da arte e entusiastas da tecnologia. O anúncio da exposição está gerando uma expectativa muito positiva na cidade, e com certeza será um evento de sucesso, como tem sido nas outras capitais brasileiras”, acredita Izabel.

A exposição tem como inspiração atrações internacionais do mercado de arte pelo mundo, como o Atelier des Lumières (Paris) - um dos precursores em exibições imersivas - e o Museu de Arte Digital (Tóquio), oferecendo ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e de outros artistas. Poderão ser vistas as cores de trabalhos renomado como autorretratos, “A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, “Girassóis”, “Amendoeira em Flor”, dentre outros. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Visitação de grupos escolares

Segundo os organizadores, Van Gogh & Impressionistas também é a atração ideal "para proporcionar ao estudante uma vivência repleta de arte, conhecimento, emoção e tecnologia por meio das exibições imersivas projetadas em 360° em paredes e chão, além de outras instalações artísticas do complexo”. Para mais informações sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato pelo email escolas@lightland.com.br.