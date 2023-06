Exposição Van Gogh em Belém: ingressos para visitação custam a partir de R$ 30

Obras de Vicent Van Gogh, um dos artistas mais famosos e influentes da história da arte ocidental, poderão ser contempladas de um jeito diferente, em Belém, a partir do dia 30 de junho. Após ser vista em diversas cidades do País, a Exposição Imersiva Van Gogh & Impressionistas chega à capital paraense com projeções da vida e das obras do pintor holandês impressionista em alta definição.

A proposta do evento é unir a arte reconhecida do pintor com altos recursos tecnológicos, que permitem ao visitante transitar em salas tomadas do chão ao teto pelas famosas cores do artista holandês. As sessões vão até o dia 9 de julho. Os ingressos já estão à venda no site lightland.com.br e custam a partir de R$ 30.

VEJA MAIS

Para Raisa de Araújo, 30, fã das obras de Van Gogh, a exposição é imperdível. No mês de fevereiro, ela visitou o espetáculo em Recife (PE) e conta como foi a experiência. “Eu sonhei muitas vezes em ver essa exposição, fiz vários esquemas e planos para visitá-la dentro e fora do Brasil, e nenhum deu certo. Mas foi por pura coincidência que consegui ir ao Recife, pois nem sabia que ela estaria lá. A experiência foi mágica, fiquei muito emocionada, me senti, por vezes, dentro dos próprios quadros (ou da cabeça) do Van Gogh”, relembra.

“É literalmente uma imersão, com os campos de flores, céus estrelados e arte por todo o lado. Para mim, a exposição aqui no Brasil teve um toque especial que não teria em nenhum outro lugar do mundo: a narração de um texto na voz da grandiosíssima Fernanda Montenegro. Me arrepio só de lembrar. Foi emocionante demais!”, descreve Raisa.

Raisa de Araújo na exposição em Recife (PE) (Arquivo Pessoal)

Aos belenenses, Raisa dá o conselho: não deixem de ir. “Não percam essa oportunidade de visitar essa obra gigante, mesmo quem não é amante de obras de arte. Levem seus filhos, amigos, familiares, tirem fotos e experimentem a arte. A história do Van Gogh é linda e vale a pena enxergar beleza em todo lugar”, destaca.

Expectativa para visitação

A crítica literária de Belém, Erica Marques, 31, está animada para a aterrissagem da exposição na capital paraense. Ela também é fã das obras do artista holandês e conta ansiosa o que espera do evento.

“Fiquei muito feliz em saber que essa exposição vem a Belém, pois é raro exposições desse tipo na região Norte. Então estou com a expectativa nas alturas. Espero que ela possa criar a viagem sensorial e emocional que uma exposição imersiva tem a oferecer, além de que essas sensações são uma das coisas que o próprio pintor sempre desejou: que as pessoas sentissem a arte dele”, diz Erica.

Ela admira os trabalhos de Van Gogh desde 2017, ano em que foi lançada a cinebiografia “Com Amor, Van Gogh”. “Eu havia lido algo sobre Vincent, mas o filme me despertou uma curiosidade sobre a vida dele. A partir disso, comecei a ler matérias e artigos sobre ele, depois passei a assistir outros filmes e me aprofundar sobre a vivência dele a partir dos livros biográficos”, declara.

Questionada sobre o que mais chama atenção nas obras do pintor, ela descreve dois pontos: a técnica das pinturas e os seus significados. “Van Gogh começou fazendo pinturas sombrias e depois passou a executar trabalhos extremamente coloridos. Isso mostra a determinação dele em se aprofundar no mundo da arte e uso das cores. Além disso, suas obras mais famosas foram feitas em locais e momentos específicos, então, ele expressa em cada uma seus sentimentos, desde a alegria até os primeiros sintomas de sua doença”, pontua a paraense.

Popularização da arte

O arte-educador, Diego Jaques, 36, comemora a exposição de Van Gogh em Belém. Ele acredita que seu formato tecnológico populariza a arte, o que para ele, é algo muito positivo. “Pela forma que o espetáculo se apresenta e chega ao público, sobretudo, um público mais jovem, acredito que as pessoas terão uma grande oportunidade de conhecer as obras deste artista, já que elas estarão em um espaço que já é frequentado por elas”, argumenta o professor.

"Espero que esse novo jeito de mostrar a arte se torne uma tendência. É muito importante que a tecnologia de realidade virtual, projeção e outras que estão aí para melhorar nossa vivência, dialoguem com a arte e alcance espaços diferentes, sobretudo, esteja disponível democraticamente para todos”, destaca Jaques.

Diego explica que Van Gogh é um dos artistas que mais captura e imprime sentimentos e emoções nas suas obras, permitindo ao espectador sensações múltiplas e profundas a partir do que se vê. Por isso, a exposição deve permitir que o público emerja também na sua mente, bem como seus problemas de saúde.

Pintada em 1889, "A Noite Estrelada" retrata a vista da janela do quarto da clínica onde o pintor ficou internado em Saint-Rémy-de-Provence. Hoje, a pintura de óleo sobre tela faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

“As pessoas precisam estar preparadas para um percurso imersivo nas obras de um dos artistas mais importantes do século XIX, que sobrepõe nas telas toda sua luta com a saúde mental e a realidade de sua época, com técnicas ao mesmo tempo inovadoras e despretensiosas. Suas obras parecem ter movimento e, a partir do diálogo com a tecnologia que esta exposição se propõe, elas realmente passam a ter”, finaliza o educador.

A atração

Recheada de arte e tecnologia, a exposição Van Gogh & Impressionistas traz uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

O espetáculo imersivo usa sistema de superprocessamento e múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático, loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões e piso, o lugar perfeito para contemplação e para fazer fotos e vídeos.



Serviço:

Exposição Imersiva “Beyond Van Gogh”

Data: do 30 de junho a 9 de julho

Dias de funcionamento: todos os dias da semana

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 13h às 21h

Local: Boulevard Shopping Belém (antiga loja Tok&Stok)

Ingressos: lightland.com.br