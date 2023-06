Exposição Van Gogh em Belém ganha novos dias após ingressos esgotados

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, em Belém, já apresentou desempenho de vendas surpreendente para a organização, mesmo antes da abertura, que será no dia 30 de junho. A mostra que iria apenas até o dia 9 de julho já foi estendida duas vezes: primeiramente, para até o dia 16 de julho, e desde a última sexta-feira, 16, a data limite para visitação passou a ser 6 de agosto.

De acordo com levantamento feito pelo Grupo Liberal na tarde deste domingo, 18, além do primeiro dia, 30 de junho, já estão esgotados, no mês de julho, os dois turnos dos dias 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Está disponível ainda o turno diurno do dia 17; o turno diurno do dia 18; o turno diurno do dia 19; o turno diurno do dia 20; o turno diurno do dia 21; os turnos dos dias 22 e 23.

Do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto, todos os dias estão disponíveis. As informações foram consultadas no site da produtora da exposição, lightland.com.br.