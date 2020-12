Exposição 'Revérbero' abre nesta segunda e alia beleza do mundo drag aos mistérios das águas

Música

Marcelo D2 convoca para cantar em casa com ele na terça-feira, dia 8, às 20h. O rapper carioca é a segunda atração do Festival Bem Bolado, que apresenta um show online por mês, em parceria com o Showlivre. Além de algumas faixas recentes, o show abarca a trajetória de 25 anos de carreira de Marcelo D2. O show pode ser assistido em vários canais, como showlivre.com, nos canais de YouTube da Showlivre e da Bem Bolado, no facebook.com/showlivre e no facebook.com/bemboladobrasil2012.

A DMX - Digital Music Experience apresenta em 2020 sua 6º edição em formato online, com transmissão gratuita em seu canal oficial no YouTube e pelo site dmx.art.br. Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. O evento terá a participação de grandes nomes da música, como Hermeto Pascoal, Sérgio Dias com Frejat e Steve Vai, além de um concurso que vai premiar novos artistas instrumentais da cena brasileira.

O Digital Dellarte conta com apresentações online e gratuitas de música e dança, com grandes nomes do cenário internacional. No dia 10, quinta-feira, é a vez da Orquestra Sinfônica Jovem de Macau, comandada por um regente brasileiro, o maestro Oswaldo Veiga Jardim, se apresentar às 19h30. Para acessar o show, visite youtube.com/DellArteSolucoes.

Chico Castillo conquistou o público com seu ritmo em todos os continentes, quando fez parte do grupo Gipsy Kings, e no próximo dia 11 de dezembro, sexta-feira, ele estará de volta ao Brasil para uma apresentação especial às 21h, no Fairmont Rio. O show poderá ser visto presencialmente pelos hóspedes, de suas varandas de suas suítes, ou online, em live, pela plataforma ShowIn. Mais informações em fairmontrio.com/pacotes.

A dupla Marcos e Belutti irá realizar um show no próximo dia 12, sábado, às 18h em formato drive-in no estacionamento do Limeira Shopping e com transmissão ao vivo no canal da Desktop no Youtube. Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido para a compra de computadores e acesso à internet para crianças de ONGs selecionadas. Para mais informações, acesse desktopsuper.com.br.

Cinema

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e ocorre entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops de efeitos especiais em maquiagem; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

A 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo ocorre de 9 a 16 de dezembro, em formato online, gratuito e disponível em todo território nacional pelo endereço festlatinosp.com.br. No total, serão exibidos 36 filmes, representando 15 países da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Zélia Amador: um dos grandes nomes da pesquisa na Amazônia (Ary Souza)

O II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiros, sobretudo na Amazônia, ocorre até 10 de dezembro, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site todesplay.com.br e pelas redes sociais. Esta edição homenageia a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.

A 15ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro será realizada de 10 a 17 de dezembro, e pela primeira vez de forma online. Os longa-metragens selecionados para mostra competitiva receberão premiação em dinheiro pela primeira vez. O evento ocorre em João Pessoa (PB) e também no site festaruanda.com.br.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

A Liga do Natal – Uma Aventura no Rio é uma série que conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro. Cada episódio contém uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos, que abordam: inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis. O segundo episódio estreia no sábado, 12, e o último, em 19 de dezembro, a partir das 14h na InterTV (afiliada da Rede Globo no RJ) e às 18h no YouTube (/ligadonatal).

O Itaú Cultural apresenta em seu site (itaucultural.org.br) a mostra Cine Curtinhas, até 20 de dezembro. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão Diário de Areia e O Malabarista, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a programação do Cine CPFL apresentada pelo Instituto CPFL por meio da Mostra Cinema e Reflexão, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”. Os longas serão disponibilizados na plataforma brasileira Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes em cartaz, a programação promove uma série de lives com alguns diretores dos longas que fazem parte da mostra.

Teatro e Dança

Protagonizado por Miá Mello, o espetáculo Mãe Fora da Caixa segue em cartaz em São Paulo no Teatro das Artes com a novidade da transmissão on-line nas sessões das sextas-feiras, às 21h. Os ingressos on-line custam entre R$ 30 a R$ 250, e podem ser comprados pelo site sympla.com.br/teatrodasartes.

Literatura e arte

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", aberta à visitação nesta segunda, 7, até 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

A programação do mês da Livraria da Vila tem nesta segunda-feira (7) o premiado escritor Michel Laub falando sobre seu novo livro, "Solução de dois estados", da Companhia das Letras, que conta a história de uma cineasta alemã que está produzindo um documentário sobre a violência brasileira. Todos os eventos da #LivecomaVila ocorrem no Instagram da Livraria da Vila (@livrariadavila), às 19h.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) realiza a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, desta segunda-feira, 7, até 13 de dezembro de 2020. Com o tema Conectando Pessoas e Livros, o evento acontecerá pelo portal bienalvirtualsp.org.br que dará acesso gratuito a toda programação.

Será nos dias 11, 12 e 13 de dezembro o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil, de forma simultânea em seis capitais, incluindo Belém. São mais de 50 horas de conteúdo online entre dicas, receitas, lives de empreendedorismo, shows de música e teatro, além de cinco menus exclusivos para pedir por delivery ou experimentar na barraca da Eliana no Ver-o-Peso, Casa do Saulo, Santa Chicória e Lá em Casa. Acesse farturabrasil.com.br para mais informações e a programação completa.

Editais e Concursos

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso Introdução à Arte/Educação, Tecnologia Assistiva e Deficiência, do projeto Um Novo Olhar. As aulas, que ocorrem no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFRJ, terão início em 7 de dezembro e vão até 7 de fevereiro. O Um Novo Olhar é uma parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música. Inscrições no site umnovoolhar.art.br.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, retoma a 12ª edição de sua etapa nacional e abre nova oportunidade em formato digital para competidores de todo o Brasil, que podem se inscrever e se juntar ao time de selecionados, pré-aprovados anteriormente no primeiro desafio. O regulamento completo da etapa nacional do World Class Brasil, a ficha de inscrição e todos os detalhes da competição precisam ser solicitados através do e-mail br-dba@msxi.com. Os competidores devem, entre outras obrigações, gravar um vídeo de até 2 minutos reproduzindo uma receita e postar no feed do perfil pessoal no Instagram até o dia 20 de dezembro.

As Inscrições para o I Concurso de Pintura em Tela Unimed Belém estão abertas até 25 de dezembro e são divididas por categorias: Cooperados e Não Cooperados da Unimed Belém, sendo a categoria cooperados, constituída por médicos sócios da Unimed Belém, e a não cooperados, composta por clientes, não clientes, e colaboradores da Unimed Belém. As obras vencedoras poderão fazer parte da decoração interna do novo Hospital da Rede Unimed Belém e serão premiadas em dinheiro, com valores que variam de 2 mil a 7 mil reais. Mais informações no site unimedbelem.com.br.