Exposição inédita sobre o Círio de Nazaré e o seu povo traz abordagem sensorial ao TRT-8

Está disponível para visitação, em Belém, uma exposição com fotografias da procissão do Círio de Nazaré que proporciona ao visitante ouvir tudo que ecoa nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro. Este é o objetivo da exposição sensorial de fotografias intitulada “Círio de Nazaré e seu povo”, que está aberta para visitação no espaço cultural do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (TRT-8), na travessa Dom Pedro I, 746.

A mostra está montada no espaço cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa do TRT-8 e reúne 12 painéis de grande formato e peças valiosas que integram o acervo da Diretoria da Festa de Nazaré.

Segundo a servidora do TRT-8, Daniela Chamma, que integra há mais de 20 anos a Diretoria da Festa de Nazaré, pela primeira vez o TRT-8 recebe uma exposição com acervo do Círio. “Nós trouxemos um acervo da Diretoria do Círio, como a corda do ano passado. Esse nicho, em formato de berlinda, era um dos nichos que a gente usava no evento, no altar da Basílica. Trouxemos também casinhas de miriti, a árvore de fitinhas do Círio e as flores naturais, os lírios. Tudo é o Círio, a gente já começa a viver o Círio e o calor humano que temos aqui”, detalha Daniela Chamma.

A Mostra conta com as fotografias da festa dos paraenses de autoria da fotógrafa Soraya Montanheiro. “A Soraya é uma fotógrafa paulista que há muitos anos trabalha como voluntária na época do Círio junto da Guarda de Nazaré. Ela faz fotos das procissões, viaja com a equipe da guarda para as visitas da imagem em outros Estados e no baixo Amazonas. Ela tem um acervo muito grande de fotos”, conta a servidora.

A exposição é um convite para os visitantes conhecerem sobre a maior festa religiosa do povo paraense. A servidora Lúcia Veiga ficou encantada na abertura da exposição, no último dia 20. “O que me deixou mais impressionada foram os registros, a forma, o detalhe. A fotógrafa foi bem detalhista em cada ponto que ela registrou. Aqui na exposição a gente se sente perto, como se nós estivéssemos lá, acompanhando pertinho de Nossa Senhora de Nazaré e não é só a questão da beleza, tudo toca no coração da gente, aí junta a emoção, a religiosidade, a nossa fé fica mais forte, a gente se aproxima de quem fica do lado da gente, estou muito feliz em estar aqui”, comemora Lúcia Veiga.

A exposição “Círio de Nazaré e seu povo” permanecerá aberta para visitação até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, no Espaço cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, no prédio sede do TRT-8, localizado na rua Dom Pedro I, nº749, bairro do Umarizal.