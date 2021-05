Ex-marido de Marina Ruy Barbosa começa namoro com outra Marina

Após quatro meses de sua separação, o empresário Xandinho Negrão está em um novo relacionamento. A escolhida da vez, de forma inusitada, também chama-se Marina, porém Marina Name. A amada do empresário é formada em psicologia, nasceu no Paraná e não gosta de muitos holofotes. Suas redes sociais são restritas apenas a família e amigos.

Os dois se aproximaram depois de trocar mensagens virtuais e tem alguns amigos em comum. Em fevereiro deste ano, Xandinho seguiu algumas mulheres em suas redes sociais e Marina estava inclusa na lista. Na época, o piloto chegou a parar de seguir a morena, mas voltou a segui-la algumas semanas depois.

Vale lembrar que a fila andou primeiro para Marina Ryu Barbosa, que está namorando o deputado estadual Guilherme Mussi.