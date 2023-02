Ex-loira do Tchan, Sheila Melo, fala sobre sua experiência com sexo tântrico: 'Potente'

Muito se fala sobre a experiência de sexo tântrico, mas poucas celebridades falam sobre o assunto ou compartilham suas experiências com essa modalidade de relação íntima com seus parceiros. Mas, dessa vez, a ex-loira do Tchan, Sheila Mello, foi quem abriu o jogo sobre a experiência. Ela resumiu com a palavra "potente".

Sheila conta que começou a busca por equilíbrio de sua mente e de seu espírito, tentando aprofundar no Tantra. Através da terapeuta Carol Teixeira, Sheila descobriu a potência do sexo tântrico. O Tantra é uma filosofia tribal do hinduísmo que busca despertar o kundalini, a energia sagrada da vida por meio da experiência sexual. Para despertá-la, o sexo tântrico se desenrola em diversos níveis e ele necessita de tempo para ser executado.

“Sim, eu fiz essa experiência e é uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", comentou.

O que é sexo tântrico?



O sexto tântrico, também conhecido como "mudra yoni" ou "mudra genital", é uma prática sexual derivada do Tantra, uma antiga tradição espiritual que se originou na Índia há milhares de anos. É uma técnica que envolve o uso de mudras, gestos ou posições específicas das mãos e dedos, para estimular a energia sexual e expandir a consciência durante o ato sexual.

O objetivo do sexto tântrico é transcender o aspecto puramente físico do sexo e alcançar um estado mais elevado de consciência e conexão espiritual com o parceiro ou parceira. Ele é considerado uma prática sagrada que honra a divindade interior de cada ser humano, e não apenas uma forma de gratificação sexual.

Para praticar o sexto tântrico, é importante que o casal esteja em um estado de intimidade e confiança mútua. A técnica envolve a manipulação suave e consciente dos genitais, usando os dedos e as mãos para criar uma conexão mais profunda com a energia sexual. É importante lembrar que a prática deve ser realizada com consentimento e respeito mútuo, sem pressão ou expectativas de desempenho.

Além de aumentar a conexão emocional e espiritual entre o casal, o sexto tântrico também pode trazer benefícios para a saúde sexual, como aumentar a sensibilidade e o prazer durante o ato sexual, fortalecer a musculatura pélvica e ajudar a prevenir disfunções sexuais.

É importante ressaltar que a prática do sexto tântrico requer um conhecimento profundo e respeitoso das tradições tântricas, e que a orientação de um profissional treinado em Tantra pode ser fundamental para uma experiência segura e enriquecedora.