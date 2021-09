Ex de MC Kevin revela quanto ganha por cada publipost na internet

Mesmo não tendo direito aos bens de MC Kevin após sua morte, as rendas de Deolane Bezerra ex do funkeiro - que morreu após cair da sacada de um apartamento de um hotel onde estava hospedado - , está faturando com publiposts em suas redes sociais. As informações são de Leo Dias, colunista de fofocas.

Agora Dj, a a loira cobra, para uma sequência de três stories de uma marca, no mínimo, R$50 mil. Caso o contratante queira fechar um mês publicidade (o que dá direito a uma “publi” por semana) pode rolar "um desconto amigo", saindo por R$160 Mil.

Deolane é bem ativa quando o assunto é rede social e tem até o seu próprio reality show no YouTube com suas irmãs, no estilo Kardashians, batizado, o "As Doutoras".