Ex-bbb Emily revela que fez algumas "besteiras" com o prêmio

A ex-bbb Emiliy Araújo, vencedora do BBB 17, deu entrevista para o colunista Léo Dias e falou que fez alguns gastos desnecessários com o dinheiro do prêmio, entre eles o aluguel de um apartamento caro.

“Fiz muita besteira, isso é fato. Quando eu saí, achei que o dinheiro era infinito. Imagina, uma guria que não tinha nem conta no banco, abri uma conta no banco para colocar o prêmio. Pra mim, aquilo era um dinheiro que não tinha fim, eu tive contato com isso. Fiz algumas besteirinhas, gastei em vão com besteiras, viagens, roupas, acessórios, aluguei um apartamento caríssimo", avaliou Emilly.

Mas hoje, Emily já está com o imóvel próprio. “É a primeira coisa que comprei pra mim assim. Não é o que eu moro, está construindo, comprei na planta”, acrescentou ela sobre o apartamento localizado em São Paulo.