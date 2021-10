Ex-BBB Camilla de Lucas aceita pedido de casamento do namorado Mateus Ricardo

A influenciadora digital Camilla de Lucas está noiva de Mateus Ricardo, por quem é namorada há dois anos. A moça compartilhou a notícia nas redes sociais no último domingo (17).

Durante as comemorações do aniversário de 27 anos, em um almoço com as duas famílias, o namorado da ex-BBB Mateus Ricardo surpreendeu a moça ajoelhando e a pedindo em casamento.

Camilla ficou emocionada, levou as mãos ao rosto e gritou para todos ouvirem. "É claro que sim!", mostra o vídeo divulgado.

"Pois é, galera, do nada o pedido veio. Vou casar! Prontíssima para compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos", escreveu Camila na legenda.