Evento "Momento Ser" reflete sobre os nossos desejos de futuro pessoal

Um momento para pausa e reflexão para pessoas que buscam um momento consigo mesmo será o objetivo do “Momento Ser”, evento que será realizado nesta terça-feira, dia 29 de agosto, a partir das 18h30, no restaurante ÔChalé, em Ananindeua. Quatro mulheres de diferentes áreas profissionais se reunirão para promover um momento de resgate e encontro.

Áurea Marcela, Ana Mokarzel, Gleyci Wanzeler e Cris Ferreira dividem a noite com homens e mulheres que estão em busca de si mesmos. Em um convite especial para uma noite de reflexão, essas mulheres dividem um pouco das suas experiências pessoais e profissionais.

A noite começa com Áurea Marcela, maquiadora profissional atuante há mais de vinte anos no mercado. Em “A arte da maquiagem”, Marcela vai apresentar um momento dedicado ao espiritual para resgatar a criança que pintava bonecas, paredes ou apenas desenhos.

Em seguida, a conceituada fotógrafa Ana Mokarzel apresenta “Um clique para despertar”, com o objetivo de trazer à tona a força interior que pode estar escondida por trás de um olhar cansado ou de uma rotina desgastante.

A terceira a conversar com o público será Gleyci Wanzeler, especialista em planejamento estratégico com mais de 15 anos de experiência, que dividirá o momento de idealização da jornada de cada um, com a palestra “Trilhe o seu caminho”. A meta é orientar para o percurso que faz sentido, individualmente, para os participantes.

Para finalizar, Cris Ferreira, mentora no desenvolvimento de liderança, apresenta “Uma nova versão de mim”. Após o resgate da criança, o despir dos pré-conceitos e com novas perspectivas já criadas, chega-se ao momento do encontro consigo mesmo.

Os passaportes para o evento já estão disponíveis e são limitados. Eles incluem também uma conversa e um treinamento vivencial dos temas listados, jantar e bebidas não alcoólicas. A ideia é que o público se permita uma oportunidade de investir no próprio bem-estar emocional e mental, com a chance de reconexão consigo mesmo.

Serviço - Momento ser - Quem você se tornou depois que cresceu?

Palestrantes

Áurea Marcela - A magia da maquiagem

Ana Mokarzel - Um clique para o despertar

Gleyci Wanzeler - Trilhe o seu caminho

Cris Ferreira - Uma nova versão de mim

Data e Horário

Data: 29 de agosto de 2023

Horário: 18:30h às 23:30h

Local do Evento: ÔChalé - Culinária, Melodia e Celebração (Endereço: Travessa We Cinqüenta e Seis, nº 962- Coqueiro, Ananindeua – PA

Venda de passaporte:

Site: momentoser.my.Canva.site

Sympla: Momento SER