Evento independente cria conexões entre artistas de Belém, Bragança e Castanhal

Reunir a produção cultural independente dos municípios de Bragança, Castanhal e de Belém em um único espaço é um dos objetivos do Corredor Cultural 2021. O evento será realizado no próximo domingo (31), a partir das 16h, no Rebujo, localizado na Cidade Velha, em Belém. Além das apresentações de teatro, musicais e de dança, estão programadas oficinas relacionadas às mais diferentes vertentes culturais, como dança, teatro, música e fotografia.

Uma das idealizadoras do evento, é a professora de música e produtora cultural Fernanda Marés, moradora de Bragança. “Quando cheguei aqui no município comecei a observar a existência de vários fazedores de cultura dentro dos mais diversos segmentos. A partir disso, surgiu a ideia de movimentar, fazer uma conexão, um corredor, para revelar trabalhos de produtores culturais independentes”, explica.

O Corredor Cultural vai unir cada vez mais a arte entre as cidades. "A intenção é criar oportunidades para que as pessoas possam mostrar seus trabalhos e também compartilhar suas experiências com outros fazedores de cultura, como forma de promover o saber e a circulação dessas produções", detalha.

Essa primeira edição funcionará como um projeto piloto. "Não tivemos um período de planejamento. A ideia surgiu e os parceiros foram vindos, surgindo para movimentar esse corredor. Uma dessas parcerias especiais é a que trouxe para o corredor cultural nomenclaturas diferenciadas como a questão das multipotências femininas e a tecnologia do possível".

A produtora cultural destaca que durante o evento, a cultura será trabalhada como forma de conexão. "Como um elemento de ligação para que possamos transversalizar as linguagens, partilhar os nossos estudos, as nossas experiências. Tudo isso faz com que a gente se coloque neste corredor para fazer uma grande corrente eleitoral", afirma.

A programação será iniciada com a oficina de corpo em composição. "É uma mistura, onde os conceitos de dança contemporânea, música e terapia fotográfica serão mesclados e trabalhados como uma forma de resgate feminino, dessa valorização", diz.

Após as oficinas, a programação vai abrir espaço para os shows, performances e projeções como “O oráculo como disparador poético”, com Lu Borgges; “Terapia Fotográfica”, com Dri Trindade; de “CorpoVoz&Composição”, com Bê Paixão (Dançarina) e Fernanda Marés (musicista); além de shows com Vj multimídia Astigma (Castanhal), com a pianista Fernanda Marés e muito mais. “Nossa ideia é justamente mostrar toda essa cultura que está sendo feita nesse corredor", afirma.

Durante o evento, o público poderá absorver produções independentes em diferentes segmentos artísticos, fruto do estudo e pesquisa dos participantes. A arte se dará através de diversas linguagens, como a dança, música, teatro, astrologia, terapia, entre outros com a finalidade de promover o intercâmbio artístico que fortaleça a interculturalidade e proporcione troca de saberes através do diálogo entre os fazedores de cultura e os seus participantes.

Agende-se:

Corredor Cultural 2021 (Bragança, Castanhal e Belém)

Data: 31/10, às 16h

Local: Rebujo (Rua São Boa Ventura, 171 – Cidade Velha)

Informações Gerais: (91) 99156-4581

Valor Combo / Ofc + Shows: 25$

Valor individual Oficina ou Show: R$ 15