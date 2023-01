'Eu quero pagar as minhas contas', diz Paula Freitas sobre entrada no BBB 23

A participação da biomédica Paula Freitas, 28 anos, na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023 está rendendo comentários positivos na web. A paraense conquistou nesta manhã a marca de 300 mil seguidores no Instagram. Ontem, 10, o apresentador do reality Tadeu Schmidt perguntou "Paula, por que você deve entrar no BBB 23?", a paraense agradeceu ao público e entre as afirmações disse que gostaria de pagar as contas.

"Oi, gente, eu queria agradecer desde já a todo mundo. E queria dizer que eu sou do tempo, Tadeu, que ligava do telefone fixo com a minha mãe. Isso aqui é uma emoção pra mim. Eu quero muito, pra fazer a diferença, mostrar quem é a Paula, mostrar a força do Pará, emanar energia boa", iniciou a influenciadora.

Paula comparou a sua vida com o mecanismo da roda gigante e disse que o BBB ainda não é o seu topo, mas agora se considera por cima. "Se a [vida] do Manoel é uma montanha russa, a minha é uma roda gigante, porque uma hora eu tô embaixo, outra hora eu tô em cima. E o Big Brother ainda não é o meu topo, mas eu tô em cima nessa roda gigante. Então eu quero muito. Quando abrir a votação, vota muito. Eu quero muito. Eu quero pagar as minhas contas", finalizou.

