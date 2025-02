Estado e Município anunciam investimentos de R$ 3,2 milhões para escolas de samba de Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Belém, Igor Normando, oficializaram nesta quinta-feira (27), o patrocínio de R$ 3,2 milhões para realização do tradicional desfile das escolas de samba da capital paraense. O evento de carnaval vai ocorrer entre os dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Tendo como tema a Amazônia, o desfile das escolas de samba deste ano é considerado o “Carnaval Sustentável de Belém”. A ideia é promover a conscientização ambiental, uma vez a que a cidade vai sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro deste ano.

O anúncio foi realizado no Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual paraense, em Belém, e contou com a presença de representantes das agremiações e instituições públicas diretamente envolvidas. Além do aporte financeiro e esquema de segurança, o governo estadual irá envolver 200 funcionários da Fundação Paraense de Rádio (Funtelpa) na transmissão do evento.

“O Governo do Pará tem firmado parceria em todas as cidades do Estado para garantir que as manifestações culturais do Carnaval possam sair às ruas para dar apoio cultural, gerando emprego, gerando renda, economia criativa e felicidade, alegria para a nossa população. E aqui em Belém não poderia ser diferente”, ponderou o governador Helder Barbalho.

“Todos os anos o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, em parceria com as escolas de samba, vem fortalecendo para que nós possamos ter um Carnaval bonito com as agremiações estando prestigiadas. E neste momento nós estamos garantindo R$ 3,2 milhões entre o Governo do Estado e Prefeitura para que as escolas de samba de Belém possam desfilar nos dias 14 e 15 de março na Aldeia Amazônica”, completou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Operação Carnaval 2025' pretende coibir embriaguez ao volante nas rodovias federais do Pará]]

[[(standard.Article) Carnaval de rua em Belém já começou: confira a programação completa do Mangueirosa e outros blocos]]

O chefe do Poder Executivo Estadual paraense ponderou ainda que a parceria do Estado com o município também se estende para outras atividades culturais carnavalescas na cidade. “Temos uma programação diversa com a prefeitura em vários bairros, inclusive levando o carnaval para Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, Cotijuba e em vários outros locais de Belém, com investimentos de mais de R$ 6 milhões que representam blocos, que representam eventos e festas culturais”, completou.

Já o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que a parceria com o Estado foi fundamental e estratégica para implementação de um formato inovador. “Pela primeira vez, Belém vai ter um carnaval descentralizado. Nós vamos ter as escolas de samba, vamos ter os blocos de carnaval, vamos ter vários artistas locais, inclusive uma apresentação nacional”, disse.

“Vamos ter todos os dias de carnaval e ainda vamos ter depois os desfiles de escolas de samba. Então, nós estamos resgatando o carnaval em Belém. Isso tudo gera emprego, gera renda, movimenta a economia local. Essa parceria com o Governo é muito importante porque foi ela que deu a condição de a gente poder fazer hoje o maior carnaval da história da cidade, com mais de 100 atrações”, completou o prefeito.

Apoio viabiliza Carnaval belenense

Representantes das escolas de samba que estiveram presentes na cerimônia destacaram que o apoio do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém é fundamental para que o desfile seja realizado. “Carnaval é uma festa que envolve muitos personagens, envolve muitos trabalhadores e sem o apoio do Governo, sem o apoio da Prefeitura, a gente não consegue realizar”, explica o presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém, Fernando Guga.

Para o vice-presidente da Acadêmicos da Pedreira, Marco Antônio Araújo, com os recursos assegurados a expectativa é de festa. “A nossa expectativa é que Belém realize um grande carnaval, em ano de COP pelo melhor da cidade, pelo melhor da cultura do Pará. Nunca foi fácil, mas nós temos garra, nós confiamos no nosso povo, e existe um apelo população. Coletivamente, trabalhamos para ser feito um grande carnaval popular”, destacou.

A secretária de Estado de Cultura (Secult), Ursula Vidal, destacou a importância da economia criativa promovida pelo carnaval, além da importância histórica e visibilidade. “Mais uma vez o Governo do Estado renova esse compromisso com a cultura popular, o carnaval que é essa vitrine tão importante, essa artéria tão generosa por onde circulam tantas expressões”, avaliou.

“O carnaval de Belém tem história, tem memória, é um carnaval organizado que envolve milhares de pessoas, brincantes, profissionais, dentro dos barracões, dentro dos ateliês que fabricam fantasias, uma economia criativa no entorno do carnaval. Economicamente é muito importante, mas, sobretudo, para a nossa cidadania cultural, para a nossa identidade amazônica”, completou.

A presidente do Banco do Estado do Pará (Banpará), Ruth Pimentel Mello, destacou a importância e dimensão do evento. “É uma ação cultural de grande relevância. O Banpará patrocina o Carnaval desde 2024 e para nós, paraenses, e Banco do Estado, é um prazer patrocinar. Temos certeza que é uma alegria para a população e é o lado social do Banpará, estimulando cada vez mais a população paraense”, salientou.