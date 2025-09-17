Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Estadão: Lula diz a aliados ser a favor de 'anistia light' com redução de penas para o 8/1

Estadão Conteúdo

O presidente Lula tem dito a aliados nos últimos dias que é favorável a um acordo com o Centrão no Congresso para reduzir as penas dos condenados do 8/1, sem que a medida beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo apurou a Coluna. A portas fechadas, o petista argumenta que ficou 580 dias preso e sabe como é difícil passar por essa situação. Por isso, não se opõe a que os presos pela invasão dos prédios dos três Poderes fiquem menos tempo na cadeia. Declaração nesse sentido foi dada pelo chefe do Planalto em almoço com lideranças do PDT. A opinião de Lula, favorável à "anistia light", diverge da posição oficial do PT e de ministros do governo. Na noite desta quarta-feira, 17, após o recado do petista, a Câmara pautou a urgência do projeto de lei da anistia.

AVAL. A fala de Lula abre caminho para governistas negociarem um meio-termo para a anistia. A diminuição de pena a quem participou do 8/1, mas não planejou o golpe, já foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que rejeita a anistia "ampla, geral e irrestrita" defendida por bolsonaristas.

RISCO. Parte dos aliados de Lula ouvidos pela Coluna, contudo, teme que o governo saia desgastado das negociações pela "anistia light". Uma das moedas de troca pedidas pelo Centrão para barrar o perdão amplo foi o apoio de parte do PT à PEC da Blindagem, que teve má repercussão.

DIVERGÊNCIA. Membros da própria bancada do PT na Câmara ficaram irritados com os 8 colegas que colocaram a digital na manobra do Centrão que retomou voto secreto para autorizar abertura de processo contra parlamentares. Sem apoio petista, a medida não teria passado.

VÍNCULO. A deputada Amanda Gentil (PP-MA), que votou a favor da PEC da Blindagem, tem membros da família investigados pela PF por suposto desvio de mais de R$ 50 milhões em verbas do Fundeb no Maranhão.

HISTÓRICO. Foram alvo da PF em agosto Fábio Gentil, pai da deputada e atual secretário de Agricultura do Maranhão, e Daniella Tema, madrasta de Amanda. A investigação aponta possíveis crimes praticados quando Gentil era prefeito de Caxias (MA). No dia da operação, Amanda negou em nota que tivesse sido atingida e se colocou à disposição das autoridades. Procurada pela Coluna, não respondeu.

CIFRA. Agências de viagens faturaram R$ 1,2 milhão em vendas no 9.º Salão do Turismo, segundo dados do ministério. O evento foi realizado em agosto, em SP. Os destinos mais procurados foram Porto de Galinhas (PE), Maceió (AL) e Salvador (BA).

FOCO... O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e o governador Ibaneis Rocha (MDB) fecharam acordo para uma chapa bolsonarista no DF ano que vem. O pacto inclui candidatura da atual vice-governadora, Celina Leão (PP), à sucessão de Ibaneis, com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, recém-filiado ao Republicanos, como vice.

...EM 2026. A nominata, fechada durante jantar, também prevê candidaturas de Ibaneis e de Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado. Cristiane Britto (Republicanos), ex-ministra da Mulher, disputará vaga na Câmara.

PRONTO, FALEI! Fernando Capano Especialista em seg. Pública "A reação estatal à execução do ex-delegado-geral de SP é demonstração de força, não exercício de inteligência. O combate ao crime organizado pede mais."

CLICK Gilmar Mendes Ministro do STF Durante evento em São Paulo com o economista James Robinson, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e Cássia Botelho, diretora-superintendente da Fin.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música

16.09.25 20h14

MENU

O que Mariah Carey e equipe já comeram em Belém antes do Amazônia Live? Chef Saulo Jennings responde

O chef contou ao O Liberal que terá liberdade para incluir a culinária amazônica nos camarins e no iate da cantora internacional

16.09.25 20h31

SETLIST

Já acabou? Veja quantas e quais músicas Mariah Carey cantou no Amazônia Live

Cantora norte-americana apresentou uma setlist simples e deixou sucessos esperados de fora do repertório

17.09.25 19h46

REPERTÓRIO

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay

16.09.25 23h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda