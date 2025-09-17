Estadão: Lula diz a aliados ser a favor de 'anistia light' com redução de penas para o 8/1

O presidente Lula tem dito a aliados nos últimos dias que é favorável a um acordo com o Centrão no Congresso para reduzir as penas dos condenados do 8/1, sem que a medida beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo apurou a Coluna. A portas fechadas, o petista argumenta que ficou 580 dias preso e sabe como é difícil passar por essa situação. Por isso, não se opõe a que os presos pela invasão dos prédios dos três Poderes fiquem menos tempo na cadeia. Declaração nesse sentido foi dada pelo chefe do Planalto em almoço com lideranças do PDT. A opinião de Lula, favorável à "anistia light", diverge da posição oficial do PT e de ministros do governo. Na noite desta quarta-feira, 17, após o recado do petista, a Câmara pautou a urgência do projeto de lei da anistia.

AVAL. A fala de Lula abre caminho para governistas negociarem um meio-termo para a anistia. A diminuição de pena a quem participou do 8/1, mas não planejou o golpe, já foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que rejeita a anistia "ampla, geral e irrestrita" defendida por bolsonaristas.

RISCO. Parte dos aliados de Lula ouvidos pela Coluna, contudo, teme que o governo saia desgastado das negociações pela "anistia light". Uma das moedas de troca pedidas pelo Centrão para barrar o perdão amplo foi o apoio de parte do PT à PEC da Blindagem, que teve má repercussão.

DIVERGÊNCIA. Membros da própria bancada do PT na Câmara ficaram irritados com os 8 colegas que colocaram a digital na manobra do Centrão que retomou voto secreto para autorizar abertura de processo contra parlamentares. Sem apoio petista, a medida não teria passado.

VÍNCULO. A deputada Amanda Gentil (PP-MA), que votou a favor da PEC da Blindagem, tem membros da família investigados pela PF por suposto desvio de mais de R$ 50 milhões em verbas do Fundeb no Maranhão.

HISTÓRICO. Foram alvo da PF em agosto Fábio Gentil, pai da deputada e atual secretário de Agricultura do Maranhão, e Daniella Tema, madrasta de Amanda. A investigação aponta possíveis crimes praticados quando Gentil era prefeito de Caxias (MA). No dia da operação, Amanda negou em nota que tivesse sido atingida e se colocou à disposição das autoridades. Procurada pela Coluna, não respondeu.

CIFRA. Agências de viagens faturaram R$ 1,2 milhão em vendas no 9.º Salão do Turismo, segundo dados do ministério. O evento foi realizado em agosto, em SP. Os destinos mais procurados foram Porto de Galinhas (PE), Maceió (AL) e Salvador (BA).

FOCO... O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e o governador Ibaneis Rocha (MDB) fecharam acordo para uma chapa bolsonarista no DF ano que vem. O pacto inclui candidatura da atual vice-governadora, Celina Leão (PP), à sucessão de Ibaneis, com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, recém-filiado ao Republicanos, como vice.

...EM 2026. A nominata, fechada durante jantar, também prevê candidaturas de Ibaneis e de Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado. Cristiane Britto (Republicanos), ex-ministra da Mulher, disputará vaga na Câmara.

PRONTO, FALEI! Fernando Capano Especialista em seg. Pública "A reação estatal à execução do ex-delegado-geral de SP é demonstração de força, não exercício de inteligência. O combate ao crime organizado pede mais."

CLICK Gilmar Mendes Ministro do STF Durante evento em São Paulo com o economista James Robinson, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e Cássia Botelho, diretora-superintendente da Fin.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)