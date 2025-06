Esquema de segurança para o Pararraiá 2025 conta com reforço de quase 6 mil agentes públicos

O Governo do Estado apresenta o esquema de segurança montado para o maior São João da Amazônia, o Pararraiá, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado. No total estarão reunidos 5.789 agentes públicos integrados, distribuídos entre os dias do evento, para garantir o reforço no efetivo e a maior segurança do público que vai acompanhar os 4 dias de programação no estádio do Mangueirão, em Belém.

Neste ano, além do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) da Segup, estará presente também o Posto Avançado de Comando Móvel do Corpo de Bombeiros Militar, para dar maior suporte nas ações de monitoramento desenvolvidas pelos agentes públicos, assim como no atendimento de urgência e emergência ao público. As unidades de segurança estarão funcionando a partir desta quinta-feira (12), para a primeira noite de arraial e permanecerão nos demais dias do evento. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas, por dia, para acompanhar as atrações.

O esquema preparado de forma estratégica, conta com as equipes preparadas e empenhadas para garantir uma diversão segura, como afirma o secretário de Segurança Pública em exercício, Cel.QOPM, Sérgio Neves.

“Todo o planejamento para a segurança do evento foi elaborado e trabalhado com antecedência, para garantir a segurança de todos que irão prestigiar e participar do maior São João do norte. Toda essa estrutura demanda uma logística e um esquema bem realizado para que as equipes de segurança possam atuar de forma eficaz e precisa, mantendo a ordem pública e uma diversão segura a todos”, disse Sérgio Neves.

Segurança e prevenção

As equipes estarão em prontidão atuando nas ações preventivas e ostensivas, com objetivo de coibir e inibir delitos e ações criminosas, realizando rondas e patrulhamento permanentes, com apoio total de 1.367 viaturas de quatro rodas, 192 motocicletas, e também, 42 equipe da cavalaria da Polícia Militar, distribuídos entre os quatro dias de evento.

O Centro Integrado de Comando e Controle móvel da Segup, estará instalado no estacionamento do Mangueirão, reunindo os pontos focais de cada órgão de segurança Pública, com intuito de centralizar as ações, para dar maior celeridade as resoluções de eventuais imprevistos, além de realizar os registro de ocorrências policiais, e monitoramento, em tempo real, das câmeras de segurança e de inteligência artificial do Centro Integrado de Operações da Segup, o Ciop, proporcionando maior agilidade na comunicação, e ainda, auxiliando no tempo resposta das ocorrências que possam surgir.

Atividades e serviços

Durante o arraial estão previstos o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, no local e no entorno do evento, além da fiscalização e orientação do trânsito, pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV)e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL), nas vias de acesso ao estacionamento do Mangueirão com foco na segurança e fluidez do trânsito.

No CICCMóvel, além dos registros de ocorrências e casos de crianças e adolescentes perdidas, estarão sendo feitos também o cadastro e orientações para o IMEIGUARD e “Alerta Pará Celular”, ambas, ferramentas que auxiliam a segurança pública na identificação de celulares roubados e furtados. O Centro contará também com o Totem de Atendimento à Mulher, para auxiliar nas demandas voltadas aos crimes e violência contra a mulher, possibilitando a solicitação de medidas protetivas e orientações, especialmente direcionadas às vítimas.

As equipes da Diretoria de Políticas Pública e Prevenção Social da Segup (DPS), estarão reunidas para a orientação e cadastro dos celulares, no sistema do “Alerta Pará Celular”, e ainda, com ações preventivas e educativa contra violência aos grupos vulneráveis, crianças, mulheres, LGBTQIA+, importunação e exploração sexual e violência de gênero.

A Delegacia do Torcedor e Grandes Eventos, localizada dentro do Estádio, reunirá as equipes de polícia civil também com ações de orientação e registro de ocorrências e atendimento aos grupos vulneráveis.

O Batalhão de Polícia de Eventos estará funcionando com apoio nas rondas e patrulhamento tanto no estacionamento do Mangueirão, quanto no entorno do evento, e ainda nas vias de acesso, a fim de inibir ações criminosas e garantir a maior segurança do público.

O posto de atendimento avançado do Corpo de Bombeiro Militar (CBM), estará no local para atendimentos de urgência e emergência, atuando em apoio a equipes de saúde privada e ambulância para transporte aos hospitais de referência da Secretaria de Saúde Pública (Sespa).