Esposa de ex-jogador usa as redes sociais e diz que o marido vai ter um filho fora do casamento

Juliana Paradelas é casada com o ex-atacante da Seleção Brasileira, Luis Fabiano, e nesta quinta-feira(9),ela fez uma revelação nas redes sociais que deixou os fãs do ex-jogador chocados.Juliana disse que o marido vai ter uma filha fora do casamento.

“Hoje, pela manhã, recebi a notícia de que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu ex-marido Luis Fabiano com sua amante! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família! Parabéns, papai ‘Fabuloso”, escreveu Juliana nos Stories.

Na publicação, Juliana Paradelas se referiu ao ídolo do São Paulo como ex-marido e afirmou já ter informado suas filhas sobre a irmã que está a caminho.

O jogador ainda não se pronunciou sobre a filha e nem sobre o fim do casamento, já que a esposa se referiu na postagem como ex. LuisFabiano é pai de Giovanna, Gabriella e Giulie.