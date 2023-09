Espetáculo “Rock para Crianças – A história do Rock” chega a Belém neste sábado no Teatro do Sesi

Pela primeira vez em palcos da região Norte do Brasil, o espetáculo “Rock para Crianças” chega a Belém em apresentação única neste sábado, 30, no Teatro do Sesi. A produção conta a história do gênero musical de forma lúdica e é conduzida pelos personagens protagonistas Duda e Kiko. O Banco do Brasil, por meio da BB Seguros, é o patrocinador da temporada pela Amazônica, que ficará completa com uma apresentação em Manaus, dia 8 de outubro, no Teatro Manauara.

“Rock Para Crianças” narra a história do rock and roll utilizando a linguagem dos musicais, com diálogos, coreografias, imagens e música em primeiro plano, com banda ao vivo. A atração tem produção da Zeus Produções e co-produção de “As Meninas Produções Artísticas”. A autoria, roteiro e direção são de Ana Ferguson e Solange Bighetti.

O público infantil vai conhecer a evolução do rock ao longo dos tempos, partindo da década de 50 até os dias atuais, junto com os personagens Duda e Kiko. Canções clássicas do gênero musical de artistas como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N’ Roses, Bon Jovi, entre outros, que marcaram época, serão apresentadas às crianças.

“Tem sido gratificante acompanhar a chegada do musical em diversas cidades espalhadas por todo o país, e o quanto as famílias se unem em torno da proposta do musical, que aposta no caráter atemporal das canções”, afirma Luciana Esteves, Gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

A temporada de 2023 do Rock Para Crianças foi encenada, na ordem, em Natal (RN), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE).

Pais e filhos poderão escutar canções como “Yellow Submarine”, dos Beatles; “Hotel California”, do Eagles; e “Sweet Child O’Mine”, do Guns N’ Roses. “A ideia é que o espetáculo seja um entretenimento para a família, permitindo que os pais roqueiros ou que curtem um bom rock and roll apresentem o gênero para seus filhos, com imagens projetadas em um telão e banda ao vivo. Vai ser muito divertido”, destaca uma das roteiristas e diretora geral Ana Ferguson.

Serão 27 músicas cantadas em seus principais trechos e projeção de imagens que prometem prender a atenção das crianças. “Todo o espetáculo foi pensado para que a família tenha uma tarde inesquecível, tanto pais quanto para as crianças que já curtem e escolheram o rock and roll como trilha musical de suas vidas”, explica Solange Bighetti, roteirista e diretora de produção.



Serviço - Belém:

Duração: 60 minutos

Gênero: Musical Infantil

Classificação etária: Livre

Acessibilidade: Intérprete em Libras em todas as sessões

Local: Teatro do Sesi – Av. Almirante Barroso, 2540 (Entrada pela Dr. Freitas), Belém – PA

Data/Horário: 30 de setembro de 2023, às 17 horas

Ingressos: Plataforma de venda: Link



Serviço - Manaus:

Duração: 60 minutos

Gênero: Musical Infantil

Classificação etária: Livre

Acessibilidade: Intérprete em Libras em todas as sessões

Local: Teatro Manauara – Av. Mário Ypiranga, 1300 - Adrianópolis, Manaus - AM

Data/Horário: 8 de outubro de 2023, às 16 horas

Ingressos: Plataforma de venda: Link