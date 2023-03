Cazuza in Concert – o poeta do rock revive sucessos de um dos principais artistas do Pará

O espetáculo “Cazuza in Concert – o poeta do rock” vai matar a saudade dos fãs de Cazuza, artista que marca gerações desde a década de 80. O show será de 9 a 12 de março, no Teatro do Sesi. Os ingressos podem ser adquiridos tanto na bilheteria do Teatro do Sesi como no site da plataforma Sympla, com preços a partir de R$75.



Tiago Pinho, diretor do espetáculo, diz que essa é a primeira vez que o show será montado na capital paraense e contará com uma experiência imersiva aos espectadores, com uma produção completa de cenários, iluminação, banda e artistas. “Cazuza é um ícone atemporal. A influência dele na nossa cultura, na nossa música, ainda é gigante. Faremos um espetáculo de celebração à obra desse artista que marcou a história do país”, pontua.



Para o diretor, um dos principais objetivos do “Cazuza in Concert” é unir gerações: “àqueles que puderam vivenciar e dividir o mesmo período que o ídolo musical e também os mais novos que, mesmo após 32 anos da morte do cantor, continuam a consumir e reverberar sua música. Esse espetáculo é um show musical com interação teatral que conta a história de vida do Cazuza. Será um evento à altura da vida e do legado de um dos maiores poetas do Brasil”, destaca Tiago.



Mário Cantuária, diretor musical do show, comenta que o espetáculo será uma mescla das grandes canções de sucesso, como “Exagerado”, “Ideologia” e “Codinome Beija-flor”, como, também, o repertório terá outras músicas menos famosas, mas tão importantes quanto as demais como “Billy Negão” e “Guerra Civil”.

“Não é apenas o show em si, mas tudo o que está contido nele foi pensado para ser inesquecível. Os artistas cantam demais, a qualidade técnica deles é um deleite! O público terá um encontro com um espetáculo a nível nacional”, conclui Mário.

A programação é uma realização da Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais (Embrasesc) e da Casa de Artes Tiago de Pinho.

Cazuza

Cazuza foi um cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro. Inicialmente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, na qual fez bem sucedida parceria com Frejat. Também ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico, tendo assumido em entrevistas sua bissexualidade. Em 1989, revelou ser portador de HIV e morreu em 1990, aos 32 anos no Rio de Janeiro.



Serviço:

Cazuza in Concert

Onde: Teatro do Sesi - Avenida Almirante Barroso, nº 2540

Quando: 9, 10, 11 e 12 de março

Hora: 20h (9, 10, 11 de março) e às 18h (12 de março)

Ingressos disponíveis pela internet e na bilheteria do teatro