Espetáculo 'Beetlejuice' leva misto de emoções para o palco do Teatro do Sesi

O espetáculo Beetlejuice chega nesta sexta-feira (3) e sábado (4), em Belém, a partir das 20h no Teatro do Sesi, na Almirante Barroso. O musical é a adaptação para o teatro da obra “Os Fantasmas se Divertem” de Tim Burton. A história traz a jovem Lydia Deetz, uma adolescente que perdeu a mãe e se prepara para uma nova vida ao lado do pai e da madrasta, porém ninguém imagina que a casa onde irão morar é assombrada pelo casal Barbara e Adam, “recém-mortos” e perturbados pelo demônio Beetlejuice, o qual apenas deseja sua liberdade.

Produzido pela Casa de Artes Tiago de Pinho em parceria com a Embrasesc, o musical contará com dois elencos diferentes (um se apresentará na sexta-feira e o outro no sábado). Segundo o diretor Tiago de Pinho, Beetlejuice é um musical complexo justamente por ter um ritmo frenético. “Coreografias intensas, canções que exigem bastante dos artistas e cenas que vão do drama à comédia em questões de segundos”, destacou.

Tiago reforça ainda que o musical é um divisor de água em suas produções justamente pela qualidade técnica necessária para honrá-lo. O jovem ator de 23 anos, Ramon Mourão, um dos protagonistas da peça, que incorpora o famoso Beetlejuice, conta que viveu um misto de emoções para se encaixar no papel. “Já faço teatro há muitos anos, com este sendo o meu primeiro protagonista, e é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, é uma experiência tão gostosa e divertida estar junto com tanta gente talentosa e bacana”.

O ator destaca que o teatro ajuda a superar desafios. “É algo desafiador. Por vezes, descobrimos coisas novas sobre nossa voz e corpo que não conhecíamos e poder sair da nossa zona de conforto e embarcar na loucura deste personagem é maravilhoso.Ao pisar no teatro, o público que irá assistir pode esperar um musical divertido, emocionante, mas principalmente maluco”, concluiu o ator.

Agende-se

Espetáculo “Beetlejuice”

Data: 03 e 04

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi (Marco, Belém, 68447-000)