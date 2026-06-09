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ESA lança calendário oficial das escolas de samba para 2027

Desfile das agremiações carnavalescas do Grupo Especial acontecerá em 19 e 20 de fevereiro

Eduardo Rocha / Bruna Merabet
fonte

Carnaval 2027 em Belém começa a ganhar corpo com o anúncio do calendário da ESA (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Será em 19 e 20 de fevereiro o desfile das escolas de samba do Grupo Especial em Belém, como parte do Carnaval 2027. Essa informação foi repassada na tarde desta terça-feira (9) pelo presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga. Essa entidade congrega as escolas de samba do principal grupo do Carnaval de Belém. Guga anunciou o calendário do Carnaval 2027 para as escolas da ESA.

Fernando Guga ressaltou que, como a ESA tem feito nos últimos anos, o anúncio do calendário do Carnaval 2027 "é um compromisso que a gente assumiu, possibilita que as escolas se organizem com mais facilidade, vão em busca de recurso e façam os seus calendários a partir do calendário oficial da ESA". Desse modo, em 18 de junho, agora, será lançado o tema do Carnaval 2027: Carnaval das Águas.

No dia 29 de agosto, será realizado o sorteio da Ordem dos Desfiles, e no dia 7 de novembro, ocorrerá um minidesfile, ou seja, uma segunda edição desse evento, sucesso em 2025.
Em 10 de janeiro, na virada do ano, a entidade lançará o bloco Ensaio Geral da ESA, "que também já virou uma tradição nas nossas programações", como frisou Guga. 

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, os ensaios técnicos das agremiações carnavalescas serão realizados na Aldeia Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. E, com tudo certo, nos dias 19 e 20 de fevereiro, o público vai poder conferir os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém. 

A ESA abrange as escola de samba: Acadêmicos do Samba da Pedreira, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Boêmios da Vila Famosa, Mocidade Olariense, Bole Bole e Escola de Samba da Matinha.

"É sempre bom lembrar que toda a programação, toda a agenda, todo esse calendário que a gente está lançando é fruto de muito diálogo, ouvindo os presidentes, os nossos artistas, as comunidades em geral, e obviamente também os nossos parceiros do poder público. Então, nada do que a ESA faz é vontade própria ou do presidente ou da diretoria, é vontade coletiva. Vamos para o Carnaval 2027!", destacou Fernando Guga.

 

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