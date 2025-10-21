Eric Dane, diagnosticado com ELA, fará personagem com a doença em série

O ator Eric Dane fará uma participação especial na segunda temporada da série médica Mentes Extraordinárias, que acaba de chegar ao HBO Max. Ele aparece no episódio 9, como Matthew, um bombeiro que está tendo problemas para revelar seu diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) para a família.

No começo deste ano, o ator que ficou mundialmente conhecido depois da sua participação em Grey's Anatomy, recebeu o diagnóstico da doença que paralisa gradualmente o corpo ao destruir células nervosas que controlam os movimentos musculares.

Na série, o personagem vivido por Eric Dane é atendido pelo protagonista, o Dr. Oliver Wolf (Zachary Quinto) para quem pede ajuda. O episódio em que Dane aparece deve ir ao ar no dia 24 de novembro.