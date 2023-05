'Encontro' ressuscita LS Jack e choca web com novo vocalista; saiba quem é

Na manhã desta segunda-feira, 15, o programa "Encontro" apresentou a sua atração musical e agitou a web com a aparição da banda LS Jack. O grupo que ficou famoso nos anos 2000 e chocou a web com um novo vocalista, o cantor Vinny, dono do hit "Heloísa mexe a cadeira". As imagens ganharam repercussão no twitter instantaneamente. “O vinny da heloisa mexe a cadeira agora faz parte da nova formação do LS Jack?”, questionou uma pessoa na rede social.

"Acabo de descobrir que o LS Jack voltou. E ainda com o Vinny como vocalista. Eu acho que acordei num universo paralelo”, brincou outra. “Gente, LS Jack ainda existe e Vini Mexe a Cadeira é o cantor! Vendo agora no Encontro”, disse outra.

Confira a performance deLS Jack no Encontro.[twiter=1658097425179967488]