Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Elize: Sombras de Uma Mulher', estrelado por Lorena Comparato ganha trailer e data de estreia

Estadão Conteúdo

Um dos principais casos policiais do Brasil ganhará uma nova versão para as telinhas. Elize: Sombras de Uma Mulher narrará a história de Elize Matsunaga, com Lorena Comparato no papel principal.

Com roteiro assinado por Rapahel Montes e Mariana Torres, o filme contará a história de Elize Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido.

Com direção de Felipe Vellas, a produção vai trazer aspectos da vida da criminosa, além dos bastidores conturbados de seu relacionamento e as motivações para o assassinato. Juntamente com Comparato, Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg também integram o elenco.

"Esse não é um filme apenas sobre um crime. O objetivo era contar uma história que também fizesse refletir. Queríamos trazer a violência como discussão: o que levou Elize a esse ato tão brutal?", diz Montes.

"A gente quis mostrar a dualidade dessa mulher", completa Torres. "É uma história que pode até ser identificável em alguns aspectos, mas tem o pior desfecho possível."

Como assistir Elize: Sombras de Uma Mulher

O filme que contará a história de Elize Matsunaga será lançado pela Netflix e estará disponível na plataforma a partir de 22 de julho.

Confira o trailer aqui

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

Elize: Sombras de Uma Mulher
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

VOLTARAM?

Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia nos EUA após Copa; entenda o que é o procedimento

Influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira receberam atendimento domiciliar nos Estados Unidos

08.07.26 8h11

CELEBRIDADES

Léo Santana faz treino em academia de Belém e tira fotos com fãs

Cantor baiano está no Pará para realizar um show no aniversário de 413 anos de Bragança nesta quarta-feira (8)

08.07.26 10h27

prejuízo

DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo

Artista viu aposta de US$ 500 mil acabar com a derrota para a Noruega

08.07.26 8h14

LANÇAMENTO

Filme sobre crime brutal de Elize Matsunaga ganha primeiro trailer; assista

Novo longa da Netflix é inspirado no crime que chocou o Brasil em 2012; veja tudo que se sabe

08.07.26 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda