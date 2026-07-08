'Elize: Sombras de Uma Mulher', estrelado por Lorena Comparato ganha trailer e data de estreia

Um dos principais casos policiais do Brasil ganhará uma nova versão para as telinhas. Elize: Sombras de Uma Mulher narrará a história de Elize Matsunaga, com Lorena Comparato no papel principal.

Com roteiro assinado por Rapahel Montes e Mariana Torres, o filme contará a história de Elize Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido.

Com direção de Felipe Vellas, a produção vai trazer aspectos da vida da criminosa, além dos bastidores conturbados de seu relacionamento e as motivações para o assassinato. Juntamente com Comparato, Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg também integram o elenco.

"Esse não é um filme apenas sobre um crime. O objetivo era contar uma história que também fizesse refletir. Queríamos trazer a violência como discussão: o que levou Elize a esse ato tão brutal?", diz Montes.

"A gente quis mostrar a dualidade dessa mulher", completa Torres. "É uma história que pode até ser identificável em alguns aspectos, mas tem o pior desfecho possível."

Como assistir Elize: Sombras de Uma Mulher

O filme que contará a história de Elize Matsunaga será lançado pela Netflix e estará disponível na plataforma a partir de 22 de julho.

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