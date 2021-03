'Ela quer queimar as pessoas em público', diz Gilberto sobre atitudes negativas de Juliette

A amizade entre Gilberto e Juliette, integrantes do famoso ‘G3’, anda abalada nos últimos dias. O economista desabafou com Fiuk na varanda do ‘BBB 21’, na tarde desta quarta-feira (10), sobre a sua relação com a advogada.

"Desde que eu estou triste com ela não consigo nem...". Sem conseguir terminar a frase, Gilberto contou ao cantor que pretende conversar com a sister com mais calma.

Fiuk relembrou a situação do castigo do monstro, em que Juliette ficou chateada por alguns participantes não a apoiarem, inclusive, o próprio Gil.

"No jogo da discórdia também. Ela jogou indireta para Sarah e eu. Todo mundo percebeu", disse o pernambucano. Na ocasião, a pernambucana chegou a dizer que Viih Tube era a sua prioridade, diferente dele.

“Para mim ela sempre fez questão de dizer que poderia mudar, sabe, parecendo como se fosse um favor ela ser minha amiga, como se fosse um favor ela estar do meu lado. Isso me dói muito”, afirmou Gil.

Na última semana, Fiuk e Juliette se desentenderam ao preparar um cuscuz. O economista comentou sobre a situação: "Ela quer queimar as pessoas em público".