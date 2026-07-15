Edital Apoia abre inscrições para premiar fazedores de cultura

Na edição anterior, o Edital Apoia recebeu 548 inscrições, reunindo propostas de municípios do interior, comunidades e periferias urbanas

O Instituto Cultural Vale (ICV), em parceria com o Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM) e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC/PA), abriu as inscrições para a 6ª edição do Edital Apoia. A iniciativa vai premiar 80 fazedores de cultura popular do Pará e do Maranhão, com R$ 10 mil para cada selecionado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de agosto, exclusivamente pela internet, no site da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

O Edital Apoia tem como objetivo reconhecer e apoiar manifestações da cultura popular e comunitária. Diversas linguagens culturais são contempladas, incluindo música, dança, artesanato, expressões cênicas, festejos e celebrações.

Artistas individuais, grupos e coletivos culturais do Pará e do Maranhão podem participar. No total, serão destinados R$ 800 mil à premiação, sendo R$ 400 mil para cada instituição realizadora.

Na edição passada, o Edital Apoia registrou 548 inscrições. As propostas vieram de municípios do interior, comunidades e periferias urbanas de ambos os estados.

Destaque da Edição Anterior

Entre os contemplados na edição de 2025 está Marineide Juruna, moradora de Vitória do Xingu (PA). Ela reside na zona rural e afirmou que o prêmio foi fundamental para a continuidade das atividades em sua comunidade.

Marineide Juruna destacou o impacto emocional e prático do apoio. “Esses editais ajudam nas nossas condições emocionais, dão esperança e fazem com que a gente tenha fé que existe um mundo melhor”, relatou.

Ela também mencionou os desafios logísticos da sua região. “Moramos distante, nossa logística envolve água e estrada, o que é muito difícil. Diante dos impactos ambientais que sofremos, o prêmio nos dá condições de circular nossa atividade e repassar o conhecimento ancestral para a juventude”, explicou.

Marineide Juruna ainda salientou a relevância de facilitar o acesso de mulheres com saberes tradicionais. “Acho de grande importância na vida das mulheres. Muitas das que são mais beneficiadas não tiveram a oportunidade de estudar, mas possuem a arte e o conhecimento na alma”, disse.

Para ela, “quanto menos burocracia esses processos tiverem, mais conseguiremos valorizar quem realmente mantém viva a nossa ancestralidade”.

Outro contemplado na edição anterior foi o coletivo Boi da Terra, do bairro da Terra Firme, em Belém (PA). A presidente do grupo, Letícia Terra, informou que os recursos foram empregados para melhorar a infraestrutura.

Letícia Terra explicou: “Nós conseguimos utilizar a premiação para melhorar a nossa sede, que é o curral do Boi da Terra. Realizamos adaptações necessárias para receber melhor o público e conseguimos ampliar nossas ações socioculturais”. As oficinas promovidas com o apoio do edital “fortalecem e mantêm viva a nossa tradição de fato”, segundo a presidente.

Importância do Investimento Cultural

Gabriela Sobral Feitosa, diretora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC/PA), ressaltou a busca do edital em reconhecer os mantenedores das tradições. “Acreditamos que investir na cultura popular é investir nas pessoas, nas histórias e nos modos de vida que tornam o Pará único”, afirmou.

Ela complementou que o Edital Apoia é uma oportunidade de reconhecer quem mantém essas tradições vivas. Além disso, impulsiona novas possibilidades de criação, circulação e sustentabilidade para artistas, mestres e grupos culturais do estado.

Cronograma do Edital ICV Apoia 2026