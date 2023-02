Editais abertas para artistas e fazedores de cultura do Pará

Artistas e produtores culturais de diferentes modalidades estão com a oportunidade de poder inscrever projetos no Pará e também de poder dar aulas e oficinas. A Fundação Cultural do Pará está com editais abertos, a série faz parte do Programa #CulturaPará, que tem o objetivo de valorizar a produção artística no Estado. Para saber sobre todos os editais é só acessar o site

O Prêmio Mergulho FCP 2023 está com inscrições abertas até 31 de março. O edital tem objetivo de incentivar a produção audiovisual nas diferentes regiões da Amazônia paraense e ocupar a Casa das Artes como equipamento cultural.

Serão premiadas até 15 propostas inéditas em três linhas de ação: mostra de audiovisual (5 prêmios no valor de R$50 mil), ações educacionais transformadoras por meio do audiovisual (5 prêmios no valor de R$ 40 mil) e produção audiovisual para estudantes (5 prêmios no valor de R$50 mil).

Podem se inscrever produtoras culturais, curadores, cineclubistas, educadores de escolas públicas estaduais e municipais, estudantes de cursos que tenham relação com o audiovisual, entre outros profissionais da área.

O Prêmio FCP de Pesquisa e Experimentação Artística 2023 está com as inscrições abertas até 29 de março. O edital premiará até 40 propostas inéditas de pesquisas nos mais variados segmentos artístico-culturais.

Podem se inscrever artistas-pesquisadores atuantes nas linguagens descritas no edital, com idade superior ou igual a 18 anos e que tenham residência fixa comprovadamente no Estado do Pará. As propostas contempladas receberão o valor de 25 mil reais, com previsão de 40% dos prêmios destinados aos candidatos residentes nos municípios da Região de Integração do Guajará e os outros 60% aos das demais regiões.

As inscrições do Prêmio Novos Contemporâneos 2023 vão até 24 de março. O edital irá premiar até 20 artistas iniciantes que participarão de exposição coletiva com obras inéditas, em diferentes segmentos das artes visuais.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário virtual. O objetivo do concurso é reconhecer e incentivar a produção artística emergente nas diferentes regiões da Amazônia Paraense. Dessa maneira, entre as obras que poderão ser apresentadas estão desenho, pintura, gravura, escultura, instalações, fotografia, assim como outras linguagens da área descritas no edital. O valor total da premiação é de 140 mil reais e cada artista selecionado receberá 7 mil reais.

O edital de Obras Literárias e de Não Ficção em 2023 fica disponível até 24 de março. O objetivo é premiar 63 obras inéditas e escritas em língua portuguesa, como romances, dramaturgia, cultura popular e gastronomia.

As inscrições são online e podem participar escritores e outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais listadas no edital. A inscrição é feita por meio de formulário virtual. O candidato deve preencher todos os campos dos anexos do edital de forma legível.

O valor total destinado à premiação é de R$1.260.000. Cada obra deve receber em torno de R$20 mil. O candidato deverá optar pela categoria de premiação em conformidade com a dimensão da produção da proposta, com o cronograma e orçamento apresentados.

E outra oportunidade é a Instrução Normativa para a contratação de oficineiros, monitores, instrutores e palestrantes que irão trabalhar nas ações desenvolvidas pela FCP, em 2023. A Instrução será promovida por meio do Edital de Credenciamento de Prestadores de Serviços.

O edital de credenciamento permanecerá em vigor durante todo o ano de 2023, e para se inscrever basta preencher a ficha de inscrição, reunir os documentos solicitados e encaminhar para o email: fcpcredenciamento2023@gmail.com até o último dia útil de novembro.

O pacote de editais tem investimento de mais de 15 milhões de reais, valor cinco vezes maior que em gestões anteriores. O programa ainda prevê a inclusão de categorias voltadas para a literatura indígena, negra, feminina e LGBTQIA +. Cerca de 200 projetos contemplados devem ser desenvolvidos nas Usinas da Paz.