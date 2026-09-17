Ed Sheeran é banido de rádio após polêmica com a Palestina

Após a polêmica envolvendo os artistas que fariam shows de abertura em sua turnê, Ed Sheeran foi banido de uma rádio irlandesa. A decisão ocorre após músicos deixarem a turnê do cantor.

A rádio Classic Hits informou que não tocaria canções de Sheeran “por tempo indeterminado”, após receber mensagens de ouvintes. “Não se trata de um julgamento pessoal sobre Ed Sheeran, e reconhecemos a sua própria explicação sobre as circunstâncias que envolveram os eventos recentes”, disse Dave Kelly, diretor de programação do grupo Bay Broadcasting, segundo o Independent.

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“Como uma estação de rádio independente de propriedade irlandesa, acreditamos que é importante ouvir nosso público e apoiar os artistas irlandeses que tomaram o que é, sem dúvida, uma decisão profissional significativa, baseada em suas próprias convicções.”

“Em última análise, nossa posição é simples. Acreditamos na paz, na humanidade e no respeito, e no direito das pessoas e dos artistas de expressarem e agirem de acordo com suas opiniões sinceras”, continuou. “Tendo em conta a intensidade dos sentimentos expressos pelos nossos ouvintes e as decisões tomadas pelos artistas irlandeses envolvidos na turnê, acreditamos que remover a música de Ed Sheeran da nossa programação é a decisão mais adequada para a Classic Hits Radio neste momento.”

A polêmica envolvendo Ed Sheeran

A polêmica em torno da turnê Loop, de Ed Sheeran, teve início quando Macklemore foi retirado das apresentações restantes da etapa americana da turnê. Em um dos shows, o rapper disse “Free Palestine” (“Palestina Livre”, em tradução literal), o que levou o Conselho Israelense-Americano a apresentar uma petição contra sua permanência.

Após a repercussão, a empresa Messina Touring Group, responsável pela promoção da turnê nos Estados Unidos, informou que o artista não participaria mais dos shows.

A decisão levou Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e a banda Beoga a deixarem a turnê.