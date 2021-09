Duda Reis critica Record por manter Nego do Borel no reality da emissora: 'Desserviço'

Duda Reis usou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para criticar a TV Record e a direção do reality "A Fazenda", exibido pela emissora, por incluírem no jogo a participação de seu ex, o cantor Nego do Borel, denunciado por agressão e abuso sexual após um relacionamento que ela mesma definiu como abusivo.

A influencer questinou a necessidade da emissora de manter uma pessoa com o perfil de Borel no programa e definiu a decisão como um "desserviço" social. "A Record tenta dar espaço a quem não merece. Homem que agride mulher não tem espaço. Isso desestimula a mulher a denunciar. A mulher é revitimizada quando colocam esse tipo de homem na tevê", desabafou.

Duda também questionou o motivo de ainda hoje a palavra da mulher vítima de violência não ser levada à sério se não vier acompanhada de provas irrefutáveis, como vídeos ou gravações de áudio. E lembrou o caso de violência doméstica sofrido pela também influencer Pâmela Holanda, que foi agredida reiteradamente pelo ex-marido Dj Ivis.

"O que invalida a opinião da mulher? Talvez não ter o vídeo de uma câmera no quarto do casal? É o video que te torna uma vítima? Mas, e se não tivesse? Essa é realidade de milhares de mulheres no mundo inteiro todos os dias. É por causa de atitudes assim que o número de feminicídios só aumenta", alertou.

A decisão de gravar um vídeo questionando a decisão da emissora de Edir Macedo veio após a repercussão de uma conversa entre Dayane Mello e Solange Gomes no reality. A modelo chamou Borel de "pobre coitado" e colocou em dúvida as declarações de Duda. "Tem gente que para mudar de vida, para ter um minuto de fama, inventa milhões de coisas, então esse pobre coitado pode estar sofrendo uma coisa muito psicológica, muito triste a gente nunca sabe", disse a peoa.